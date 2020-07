Leonardo Pieraccioni/ “E’ un film on the road e pop” (Finalmente la felicità)

Leonardo Pieraccioni torna in tv con “Finalmente la felicità“, film del 2011 riproposto in replica lunedì 20 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. La pellicola, diretta ed interpretata dal regista toscano, ha segnato il debutto di Ariadna Romero, modella brasiliana che tutti ricorderete per aver partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il film racconta la storia di un professore di musica di Lucca che, tramite la trasmissione “C’è posta per te” di Maria De Filippi, viene a conoscenza dell’esistenza di una figlia adottata a distanza dalla madre. Quella piccola bambina oggi è una modella bellissima intenzionata a conoscere il fratello. Un film divertente nato dall’idea di Domenico Costanzo, amico di Pieraccioni; i due poco prima di buttare su carta l’idea del film stavano guardando proprio il people show di Maria De Filippi come ha raccontato lo stesso regista a intoscana.it. “Domenico aveva scoperto che sua mamma Rosa aveva adottato a distanza da 16 anni una bambina brasiliana. L’ha capito perché arrivavano a casa delle foto di questa ragazzina, così la mamma ha dovuto raccontare a Domenico la verità” – ha raccontato Pieraccioni – l’idea generale però a me e Giovanni Veronesi è sembrata divertente e su questa abbiamo costruito un film on the road, una struttura che avevamo già utilizzato ne “Il principe ed il pirata”.

Leonardo Pieraccioni: “Finalmente la felicità? E’ un film sulla musica”

L’idea di “Finalmente la felicità” a Leonardo Pieraccioni è venuta ascoltando la storia di un amico. Così una volta buttata già una bozza, il regista con l’approvazione di Giovanni Veronesi è partito per le riprese del film girato tra Roma, Lucca e la Sardegna. “Siamo partiti in treno verso Roma, da lì ci siamo spostati sul pulmann di Rocco Papaleo a Lucca, poi ci siamo ritrovati in un bosco ed ancora il viaggio in Sardegna, successivamente il ritorno nuovamente a Lucca: insomma ci piaceva movimentare il film. Ogni tanto ci vuole. Finalmente la felicità è un film pop” ha precisato Pieraccioni intervistato da intoscana.it. Non solo, l’attore ha anche raccontato come questo film del 2011 ruoti anche intorno alla melodia scritta dal maestro pistoiese Gianluca Sibaldi. “La musica in quasi tutti i film conta parecchio, in questo in particolare” – ha dichiarato Pieraccioni – “è proprio un film sulla musica con protagonista un professore di fagotto e controfagotto, ambientato a Lucca perché è una città “musicale”, dove si trova il meraviglioso Conservatorio Cherubini. Qui è stato “rubato” il tema della felicità a questo “povero” insegnante da uno spregiudicato collega. Però si sostiene che la musica sia come un boomerang e che torni sempre da chi l’ha scritta. E’ un po’ quello che diceva la mia nonna Giulietta ‘se uno fa del bene prima o poi torna indietro’ oppure, al contrario, ‘se semini vento raccogli tempesta’. Un’idea che è piaciuta al pubblico considerando come la pellicola è stata accolta al botteghino con ottimi incassi.



