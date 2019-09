LEONARDO PIERACCIONI/ Laura Torrisi e il suo ex uniti dalla figlia Martina

LEONARDO PIERACCIONI E LA CENA CON LAURA TORRISI

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi sono separati da anni, ma la figlia Martina ha contribuito a unirli nonostante tutto. Negli ultimi giorni hanno avuto modo di rivedersi e i giornalisti li hanno subito paparazzati durante la cena in famiglia, catturando un particolare dell’attore. A quanto pare infatti Pieraccioni si sarebbe commosso mentre abbracciava la figlioletta, come riporta Diva e Donna. Per qualcuno però ci potrebbe essere addirittura un ritorno di fiamma, dato che negli stessi giorni il regista ha pubblicato un post sul senso dell’amore e un ricordo del passato, legato a un San Valentino. “La fidanzatina in questione riuscì a sintetizzare perfettamente ‘l’amore’, che parte sempre come una cosa carina e poi, spesso, finisce a bestemmioni”, scrive parlando infatti di un biglietto d’auguri con tanto di rossetto che gli è stato regalato da una fiamma di diversi anni fa. Più che un moto nostalgico sembra un voler prendere le distanze dai sentimenti, soprattutto per via di quel finale negativo che sovente chiude un cerchio nato con tanti baci.

LEONARDO PIERACCIONI E IL PREMIO STENTERELLO

Sono passate poche settimane dalla vacanza che Leonardo Pieraccioni è riuscito a fare con la figlia Martina. La bambina ha lasciato la casa che condivide con la madre Laura Torrisi per lanciarsi in un’avventura “televisiva” con il papà single, in occasione di un weekend con Giorgio Panariello e Carlo conti, figli e fidanzate al seguito. Una reunion in qualche modo lavorativa, visto che i tre hanno concluso lo spettacolo che li vede insieme e sono pronti per ritornare nei teatri italiani con altre date, grazie alle repliche che li impegneranno fino agli ultimi giorni dell’anno. Mentre Laura Torrisi ritorna in tv con Amici Celebrities da oggi, sabato 21 settembre 2019, il mese regala al suo storico ex un premio interessante. Pieraccioni ha ricevuto infatti pochi giorni fa lo Stenterello, una riconoscenza legata alla rassegna cinematografica di Firenze e consegnata in precedenza a Pamela Villoresi e Athina Cenci. Intervistato da Isolotto Legnaia, il regista ha suggerito il nome di collega toscano come prossimo vincitore del premio. Alla domanda chi avrebbe meritato dopo di lui il riconoscimento, Pieraccioni ha risposto di preferire “una donna, quindi dico Panariello perché mi auguro che da qui a dodici mesi faccia outing e capisca soprattutto di essere innamorato di Carlo Conti”.

