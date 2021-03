Leone Lucia Ferragni/ Dal compleanno vip all’arrivo della sorella Vittoria

Solo fino a qualche giorno fa sui social e sul web si parlava di Leone Lucia Ferragni e del suo terzo compleanno vip e adesso l’attenzione è tutta per la sua piccola sorellina, Vittoria, nata proprio oggi per la gioia di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez. Il piccolo primogenito dei Ferragnez è nato proprio il 19 marzo e nei giorni scorsi si è trovato a festeggiare il suo compleanno che, nel pieno rispetto delle regole, non è stato affollato, pieno di parenti, amici e in versione vip, almeno nella celebrazione. Lo stesso non possiamo dire dei regali che si sono visti intorno al festeggiato nelle storie dei suoi genitori visto che tra palloncini e una torta a tema supereroi con il piccolo Leone vestito per l’occasione proprio in cima al dolce, abbiamo avuto modo di vedere un accappatoio firmato Versace, sneakers Nike per Dior e un orsetto Louis Vitton.

Leone Lucia Ferragni, ecco cosa sappiamo del figlio di Chiara e Fedez

Sicuramente Leone Ferragni non ha quindi rinunciato al suo compleanno vip, compleanno che d’ora in poi lo vedrà protagonista insieme alla sua piccola sorellina, Baby V che si è unita alla famiglia di influencer a partire da oggi. Leone Ferragni è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo ma, a differenza della sorella, è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles, dove ha partorito anche Beyoncé, scelta fatta per “motivi lavorativi” visto che all’epoca lei faceva la spola con gli Usa e Ferragnez era in città per registrare il suo nuovo album. Sulla scelta del nome non hanno avuto dubbi, l’influencer ha bocciato il nome preferito dal marito, Leopoldo, e alla fine hanno optato per Leone proprio perché la mamma ama il film Il re Leone e sembra che Fedez aprendo un libro di nomi nel giorno del suo compleanno abbia puntato il dito proprio su quello.

