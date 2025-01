Chi è Leontine Snell, mamma di Nathaly Caldonazzo che ha ballato per Blue Bell

Leontine Snell è la mamma di Nathaly Caldonazzo e, come sua figlia, ha conosciuto la celebrità in passato. La donna era infatti una ballerina olandese, anche se la sua origine è indiana, che ha fatto il suo vero e proprio debutto importante quando aveva solo 15 anni, al Lido di Parigi. Inizia così una carriera da prima ballerina che la porterà in giro per il mondo, nei teatri più importanti. Leontine Snell faceva parte della celebre compagnia Blue Bell, e arriva in Italia alcuni anni dopo l’arrivo del successo. Qui conosce Mario Caldonazzo e se ne innamora. I due si sposano e da questo matrimonio nascono due figlie: Patrizia e Nathaly.

Shaila Gatta "twerka" dopo il televoto al GF: "Sono salva!"/ Signorini sbotta: "Risparmiaci questa cosa!"

Leontine Snell, il matrimonio con Mario Caldonazzo e la storia d’amore con Dino Risi

Un matrimonio, tuttavia, destinato a concludersi. Qualche anno dopo i due divorziano e, successivamente, Leontine si lega a Dino Risi, col quale rimarrà insieme per quasi quarant’anni. Sono rare le interviste della donna, tuttavia, in una di qualche tempo fa, si è proprio espressa su questo secondo amore, raccontando com’è iniziato: “Interpretavo Miss Universo. Non avevo mai fatto cinema, ero molto timida, ma lui mi poggiò una mano sulla spalla e mi rassicurò. Con Dino c’era sempre questo senso di protezione. È stata una bellissima storia, nonostante i 27 anni di differenza.“.