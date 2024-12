La splendida Nathalie Caldonazzo, showgirl nonché attrice e ballerina, ha avuto nella sua vita tanti fidanzati più o meno conosciuti. Uomini di spettacolo, imprenditori, personaggi più o meno noti ai più. Tra questi il più famoso è sicuramente Massimo Troisi, con il quale l’attrice ha avuto una storia dal 1992 fino alla morte di lui, avvenuta nel 1994. Una storia d’amore intensa e appassionata che è terminata solamente dopo la morte del grande attore, avvenuta per via dei suoi problemi di cuore.

Francesco Moser e Carla Merz, perchè si sono lasciati i genitori di Ignazio Moser/ "Rimasti sposati 42 anni"

Troisi non ha voluto infatti sottoporsi ad un trapianto di cuore perché voleva girare Il Postino e proprio questa decisione l’ha ucciso. Al suo fianco, fino alla fine, è rimasta proprio la compagna, Nathalie, che non lo ha mai abbandonato. Quella con Troisi è stata certamente la relazione più importante nella vita di Nathalie Caldonazzo, che ha parlato dell’attore come la persona che ha più amato dopo la figlia Mia.

Molara, mamma di Katia Ricciarelli/ "Lasciata sola da mio padre a crescere tre figlie. Ha lavorato tanto"

Ex fidanzati di Nathalie Caldonazzo: la rottura dolorosa con Andrea Ippoliti

Dopo la fine della storia d’amore con Massimo Troisi, Nathalie Caldonazzo si è legata ad altri uomini, tra i quali Riccardo Sangiuliano. Con lui, Nathalie ha avuto una figlia, Mia. Si è poi legata ad un altro uomo, Andrea Ippoliti, con il quale ha partecipato a Temptation Island VIP, il programma nel quale vengono messe a dura prova le relazioni. Da lì, Nathalie Caldonazzo è uscita single, dopo aver visto dei comportamenti che non le sono piaciuti affatto da parte di Andrea Ippoliti, che si era legato ad una single, passando con lei dei momenti piuttosto intimi.

Stefania Orlando, frecciata a Jessica Morlacchi al Grande Fratello/ "È cambiata, sembra un'altra"

Un tradimento, quello di Andrea, che lei non ha superato e che dunque l’ha portata a prendere la decisione di allontanarsi in maniera netta da lui e di lasciar da parte, almeno per un po’ di tempo, l’amore. Non si hanno infatti notizie sulla vita sentimentale di Nathalie Caldonazzo di questi ultimi anni: non è chiaro se abbia o meno una nuova storia d’amore.