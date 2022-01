Leontine Snell, chi è la mamma di Nathaly Caldonazzo/ “Si è data tanto da fare, fiera di lei”

Chi è Leontine Snell?

Questa sera Nathaly Caldonazzo vivrà una forte emozione nella Casa del Grande Fratello Vip perché potrà rivedere la sua mamma. Lei è Leontine Snell, olandese ma di origine indiana, nota coreografa e ballerina. Leontine ha debuttato al Lido di Parigi a 15 anni, diventando poi prima donna nella celebre compagnia delle Blue Bell. “Ho debuttato a 15 anni. Dalla paura dimenticavo i passi e i movimenti: un’imbranata. Le piume mi spiazzavano e i tacchi a spillo non li avevo mai portati. Che sofferenza.”, ha raccontato la donna in un’intervista rilasciata anni fa a Gianfranco Gramola per intervisteromane.net.

​Il successo l’ha poi portata in Italia dove si è innamorata dell’imprenditore Mario Caldonazzo da cui ha avuto due figlie: Nathaly e Patrizia. Leontine è stata la coreografa e insegnante di molti volti dello spettacolo, tra cui la stessa Valeria Marini con la quale Nathaly ha avuto più di una lite al Grande Fratello Vip.

Leontine Snell e il rapporto con la figlia Nathaly Caldonazzo

Leontine Snell, nel corso dell’intervista, parò anche di sua figlia Nathaly Caldonazzo e della fierezza nel vederla avere successo in TV: “Cosa provo? Molta tenerezza ed emozione, perché s’è data tanto da fare.” Sull’essere la mamma di un personaggio famoso e i suoi vantaggi, Leontine, al tempo, dichiarò : “Mi fa molto piacere, perché automaticamente le altre ragazze della televisione vengono da me, nella mia scuola di ballo. Gigliola Cinguetti, Barbara D’Urso, Monica Guerritore e tante altre attrici, visto che poi gli serve per il lavoro, vengono nella mia scuola. Vengono da me e questo, oltre che un vantaggio, devo dire che mi fa molto piacere insegnare loro qualcosa”.

