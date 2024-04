L’Equipe 84, chi sono e formazione/ Il debutto nel 1964, lo scioglimento e l’addio di Maurizio Vandelli

Maurizio Vandelli e la carriera con l’Equipe 84: i primi successi

Maurizio Vandelli è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Il cantante è uno dei storici padri fondatori dell’Equipe 84, il gruppo che ha segnato la storia della musica tra gli anni ’60 e ’70. La formazione è stata fondata nel 1964 da Maurizio Vandelli (voce, chitarra e flauto), Victor Sogliani (voce e basso), Franco Ceccarelli (voce e chitarra) e Alfio Cantarella (batteria).

Il debutto discografico avvenne per una casa discografica di Modena, dove incisero il primo 45 giri intitolato Canarino va, che diventò l’inno della squadra del Modena allora militante in Serie A. Il gruppo firma poi il primo vero contratto discografico con la Vedette, la casa per la quale Armando Sciascia stava cercando un complesso. I primi successi arrivano negli anni ’60 con la partecipazione al Festival di Napoli con Notte senza fine (1965), e al Festival di Sanremo in coppia con i Renegades con Un giorno tu mi cercherai (1966).

Maurizio Vandelli, l’addio all’Equipe 84 nel 1979 e la rifondazione del gruppo

L’Equipe 84 decise poi di rescindere il contratto con la Vedette per passare alla Dischi Ricordi, che avrebbe permesso a Maurizio Vandelli e al suo gruppo di ottenere maggior successo. Il primo 45 giri inciso è Io ho in mente te, che vince il Cantagiro nel 1966. L’anno successivo si registra il grande successo di 29 settembre, brano scritto da Mogol e Lucio Battisti. Nel 1969 la formazione torna al Cantagiro con un’altra hit, Tutta mia la città, sino al temporaneo ritiro dalle scene di Alfio Cantarella, che portò il gruppo a chiamarsi momentaneamente Nuova Equipe 84.

Con il nuovo nome partecipano al Festival di Sanremo 1971 con Lucio Dalla cantando 4 marzo 1943, e classificandosi in terza posizione. A seguire, nel 1979, avviene lo scioglimento dell’Equipe 84: Vandelli annuncia il suo addio definitivo al gruppo, mentre gli altri tre componenti decidono di rifondarlo nel 1984, sebbene la nuova avventura musicale della formazione non ebbe lunga vita.











