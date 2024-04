Stella e Andrea, chi sono la moglie e il figlio di Maurizio Vandelli/ Dal lavoro all’amore fino al matrimonio

Chi sono Stella e Andrea, moglie e figlio di Maurizio Vandelli

Stella e Andrea sono la moglie e il figlio di Maurizio Vandelli, artista che ha scritto pagine importanti della musica italiana e che è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 24 aprile 2024, su Raiuno. Della carriera di Maurizio Vandelli che, con le sue canzoni ha fatto da colonna sonora a diverse generazioni, si sa davvero tutto mentre sulla sua vita privata sono davvero poche le informazioni. Pur essendo presente su Instagram, infatti, Vandelli non condivide mai contenuti del proprio privato preferendo utilizzare i social per motivi lavorativi.

E’ così difficile scovare informazioni sulla moglie e sul figlio che sembrerebbero essere molto discreti e riservati esattamente come l’artista. Anche nelle varie interviste rilasciate Vandelli preferisce raccontare aneddoti della propria vita privata evitando di fare informazioni sulla propria sfera sentimentale.

Maurizio Vandelli e la moglie Stella: prima il rapporto lavorativo e poi quello sentimentale

Di Stella, la moglie di Maurizio Vandelli, non si conosce neanche il cognome. Tuttavia, pare che tra Vandelli e la sua dolce metà, l’amore sia arrivato con il tempo dopo aver diviso soprattutto il luogo di lavoro. Pare, infatti, che Stella sia stata per diversi anni la manager di Vandelli e che l’amore sia nato successivamente.

Tuttavia, il sentimento nato tra i due è stato, poi, talmente forte, da averli spinti a coronare il tutto con il matrimonio. Nel 1998, poi, è nato il figlio della coppia, Andrea che, esattamente come i genitori, è davvero molto discreto e riservato. Di lui, infatti, ci sono davvero pochissime informazioni.

