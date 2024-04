Maurizio Vandelli choc su Lucio Battisti/ “Era tirchio, non sono mai riuscito a fargli pagare un caffè”

Maurizio Vandelli, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato della sua infanzia a cuore aperto: “Quando era bambino c’era la guerra. Come ho vissuto la mia infanzia? Come uno sfollato in campagna perchè mio padre era un partigiano, io e mia mamma eravamo nascosti in un casolare da qualche parte perchè sai non erano periodi molto carini“.

L'Equipe 84, chi sono e formazione/ Maurizio Vandelli: "All'inizio i locali sbagliavano il nome della band"

Il fondatore della band l’Equipe 84 ha poi raccontato della forte amicizia con Battisti, rivelando quanto il cantante fosse tirchio: “Non riuscivamo a far pagare un caffè a Lucio Battisti, né io né altri musicisti. Lui era divertentissimo, positivissimo, nonostante quello che dissero poi dopo. Io con Lucio ci ho perso tra ristoranti e caffè una cifra ma ho perso ancora di più scommettendo che prima o poi sarei riuscito a fargli pagare un caffè e non ci sono riuscito. Non mi piace la parola tirchio, era diventato un gioco anche per lui ci guadagnava lui in questo gioco“.

Maurizio Vandelli, chi è il cantante e carriera/ Dal boom con l'Equipe 84 all'amicizia con Lucio Battisti

Maurizio Vandelli e la storia del nome Equipe 84: “Ecco com’è nata l’idea”

L’artista Maurizio Vandelli, ospite de La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato a lungo di com’è nata l’idea del nome Equipe 84 alla quale si devono successi musicali quali Notte senza fine: “Nasce perchè in quel periodo dove noi siamo nati, in una cantina di Modena, stavamo pensando al nome e abbiamo pensato di distinguerci sin dall’inizio e troviamo dei nomi femminili” ha svelato Vandelli.

L’idea del nome è nata grazie a una band folkloristica di nome l’Equipe di Tahiti: “Abbiamo pensato di metterci 84 così qualcuno poteva farci fare un carosello“. Vandelli si è poi lasciato andare raccontando un aneddoto molto divertente di un locale che ha sbagliato il nome della sua band con Chiappe 84: “Come Chiappe 84 abbiamo avuto successo” ha commentato ironicamente l’artista che ha compiuto 80 anni da poco.

Stella e Andrea, chi sono la moglie e il figlio di Maurizio Vandelli/ Dal lavoro all'amore fino al matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA