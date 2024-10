L’era glaciale 2 – Il disgelo: il film di animazione in onda su Italia 1

L’era glaciale 2 – Il disgelo, che va in onda su Italia 1 alle 21.20 di sabato 19 ottobre è un film di genere animazione uscito sul grande schermo nel 2006, prodotto dalla 20th Century Animation grazie alla collaborazione dei Blue Sky Studios. Il film è stato diretto da Carlos Saldanha. I doppiatori italiani degli animali che sono i protagonisti principali di questo film sono stati Leo Gullotta, che ha prestato la sua voce a Manny, Claudio Bisio che è Sid, Roberta Lanfranchi, che da voce al personaggio di Ellie e Pino Insegno che doppia Diego. Altri doppiatori sono Francesco Pezzulli, voce di Crash, Lee Ryan che presta la sua voce a Eddie, Alex Polidori, James, Mattia Nissolino, Bylli Gliptodonte, Luigi Ferraro, che presta la sua voce a Tony lo svelto e Gerolamo Alchieri l’Avvoltoio.

L’era glaciale 2 – Il disgelo: la trama del film di animazione

Mentre l’era glaciale è ormai agli sgoccioli, gli animali, Manny il mammut lanoso, Diego, la tigre con i denti a forma di sciabola, Sid il bradipo, e Scrat, lo scoiattolo preistorico, sono ancora insieme e godono dei vantaggi dell’habitat ideale a causa del disgelo. Il bradipo Sid ha aperto nella valle un parco divertimenti tutti si divertono fino ad una rivelazione scioccante fatta da Tony l’armadillo. L’era nella quale stanno vivendo verrà alterata da una inondazione gigantesca frutto dello scioglimento dei ghiacciai. Rendendosi conto di questa minaccia incombente, Manny, Sid e Diego cercano di salvare gli abitanti della valle lanciando l’allarme. In un primo momento prevale lo scetticismo, ma poi tutti gli animali si convincono ed iniziano una grande marcia, alla ricerca di un nuovo luogo abitabile, prima che l’inondazione sommerga tutta la valle. Durante questo lungo viaggio Manny incontra Ellie, l’unica mammut femmina del mondo e il suo cuore viene sconvolto ma in seguito nascono i primi problemi con Manny ed Ellie che non si sopportano e anche Crash ed Eddie, due opossum burloni e dispettosi fanno credere a Ellie di essere anche lei un opossum.

Su richiesta di Sid, il trio viaggia insieme al gruppo formato da Manny, Diego e Sid, con quest’ultimo che vuole avvicinare Manny e Ellie in modo da preservare la specie dei mammut. In questo modo si forma una famiglia veramente improbabile che intraprende una missione di salvezza, spostandosi in un paesaggio che si presenta sempre più pericoloso e mutevole e affrontando avventure memorabili.

L’era glaciale 2 – Il disgelo: curiosità sul film. I doppiatori…

Anche in questo sequel i doppiatori italiani Leo Gullotta, Pino Insegno e Claudio Bisio sono stati riconfermati come voci rispettivamente di Manny, Diego e Sid, mentre hanno fatto il loro esordio Roberta Lanfranchi come Ellie, e Francesco Pezzulli e Lee Ryan, che hanno dato voce rispettivamente a Crash ed Eddie. Il film ha ottenuto una serie di riconoscimenti e nomination come quella per il miglior montaggio sonoro ai Golden Reel Award del 2007, la miglior regia a Carlos Saldanha e miglior colonna sonora a John Powell agli Annie Award, sempre nel 2007. Nell’anno della sua uscita, il 2006, il film ha ottenuto la nomination come miglior film di animazione ai Satellite Award ed al Kids’ Choice Award.

