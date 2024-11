L’era glaciale – In rotta di collisione, diretto da Mike Thurmeier e Galen T. Chu

Sabato 9 novembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione del 2016 dal titolo L’era glaciale – In rotta di collisione.

La pellicola è il quinto capitolo del celebre franchise ed è diretta dai registi Mike Thurmeier, che aveva già curato le riprese di L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009) e L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012), e Galen T. Chu.

Le musiche hanno la firma del compositore e direttore d’orchestra John Debney, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora de La passione di Cristo (2005).

Il doppiaggio originale vede ancora una volta impegnati: Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid) e Denis Leary (Diego). Per il doppiaggio italiano, invece, vediamo il ritorno di: Filippo Timi (Manny), Claudio Bisio (Sid) e Pino Insegno (Diego).

Nel cast di doppiaggio anche: Niccolò Guidi, Roberto Gammino, Marco Vivio, Veronica Puccio, Roberto Draghetti, Isabelle Adriani, Lee Ryan, Massimo Giuliani e Francesco Pezzulli.

La trama del film L’era glaciale – In rotta di collisione: di nuovo in viaggio verso la salvezza

L’Era Glaciale – In rotta di collisione inizia ancora una volta con il simpatico e pasticcione scoiattolo Scrat impegnato nella ricerca della sua amata ghianda. Durante le sue ricerche, lo scoiattolino si imbatte in una navicella aliena e, nel tentativo di prendere il controllo del mezzo, parte per lo spazio.

Questo evento casuale fa entrare un enorme asteroide in rotta di collisione con il nostro pianeta, ma nonostante la potenziale catastrofe, i nostri amati protagonisti continuano a trascorrere in totale serenità le loro giornate. Manny cerca di digerire il prossimo matrimonio della sua adorata figlia Pesca, mentre Diego si è ormai unito a Shira e la coppia programma di avere ben presto dei cuccioli.

Intanto il simpatico e imbranato Sid sta vivendo l’ennesima crisi esistenziale dopo la fine del suo rapporto con Francine. Le loro vite vengono sconvolte da una pioggia di meteoriti, presagio di quanto sta per avvenire.

Così, il gruppo di amici, aiutato dallo strano Buck, decide di iniziare un nuovo viaggio alla ricerca di un posto sicuro. Le difficoltà e i pericoli non mancheranno, tra cui un crudele Dakotaraptor che desidera eliminare ogni membro del gruppo. Riusciranno i nostri protagonisti a portare a termine la loro missione anche questa volta o per loro non c’è più alcuna speranza?