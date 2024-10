L’era glaciale, diretto da Chris Wedge e Carlos Saldanha

Sabato 12 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il celebre film d’animazione del 2002 dal titolo L’era glaciale. Si tratta del primo capitolo della nota saga ed è diretto dai registi Chris Wedge, che sarà anche il produttore esecutivo dei successivi sequel, e Carlos Saldanha, che si occuperà anche della regia di L’era glaciale 2 – Il disgelo (2006) e L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009). Le musiche hanno la firma del compositore David Newman, noto per avere curato le colonne sonore di diversi progetti cinematografici di successo, come Matilda 6 mitica (1996) e Anastasia (1997).

I personaggi principali del film L’era glaciale sono doppiati in lingua originale rispettivamente da: Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid) e Denis Leary (Diego).

Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio in italiano, scopriamo tre grandi voci dello spettacolo: Leo Gullotta (Manny), Claudio Bisio (Sid) e Pino Insegno (Diego).

La trama del film L’era glaciale: in viaggio verso le zone più calde e un bambino da proteggere

L’era glaciale è ambientato nel Paleolitico, dove una glaciazione sta per colpire l’intero pianeta. Questa situazione rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza di migliaia di esemplari, che decidono di mettersi in cammino per raggiungere le zone più calde della Terra. Proprio in questo primo capitolo facciamo la conoscenza di uno dei personaggi più iconici e divertenti della saga, lo scoiattolo Scrat, impegnato a nascondere la sua amata ghianda in vista della primavera. Sarà proprio lui, colpendo ripetutamente il ghiaccio, a provocarne la rottura che scatenerà gli inevitabili eventi che coinvolgeranno i personaggi principali.

Tra questi vi è lo scontroso mammut Manny, che non è convinto come gli altri che la glaciazione sarà così devastante, e imperterrito continua a camminare in senso opposto agli altri.

Nel frattempo, lo strampalato brapido Sid ha scoperto che tutti i suoi familiari sono partiti senza avvisarlo e durante il suo viaggio fa la conoscenza accidentale proprio di Manny. Intanto, la crudele tigre con i denti a sciabola Soto è pronta ad attaccare con il suo branco un accampamento di uomini primitivi, e ordina a uno dei suoi, Diego, di catturare il piccolo umano figlio del capo. Le tigri non riescono nel loro intento e, nonostante riescano a sterminare tutti gli umani presenti, la madre del bambino riesce a mettere in salvo il piccolo prima di morire.

Soto, però, non è disposto ad arrendersi e chiede proprio a Diego di recuperare il piccolo umano. Ciò che quest’ultimo non può immaginare è che proprio Manny e Sid diventeranno una sorta di genitori adottivi per il bambino, e si troveranno inaspettatamente a viaggiare insieme verso Sud.