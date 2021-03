L’Era Glaciale/ Video, su Italia 1 il film d’animazione con Scrat

L’Era Glaciale va in onda oggi, sabato 20 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. La pellicola è la prima di una serie di gran successo realizzata dalla Blue Sky Studios in collaborazione con la 20th Century Fox, che ha poi distribuito la pellicola a livello mondiale. Uscito nel 2002, l’anno seguente ha avuto anche una nomination agli Oscar come miglior film di animazione. Non è riuscito ad ottenere l’ambita statuetta, ma ha vinto molti altri riconoscimenti cinematografici. Il doppiatore italiano Pino Insegno ha ricevuto un Nastro d’Argento per la sua interpretazione: nel film dà la sua voce a Diego, la tigre dai denti a sciabola. L’Era Glaciale ebbe un tale riscontro di pubblico alla sua uscita nelle sale cinematografiche da dare vita ad un franchising che sarebbe proseguito con altri quattro film e diversi spin off, molti dei quali hanno come protagonista il buffo scoiattolo preistorico Scrat.

In arte Nino/ Su Rai 1 il film su Nino Manfredi con Elio Germano

L’Era Glaciale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de L’Era Glaciale. 20.000 anni fa, in piena epoca Paleolitica, stava per avere inizio l’Era Glaciale, così buona parte degli animali che popolavano la terra decidono di migrare a sud. Mentre tutti si muovono in branco con i loro simili, il mammuth Manny e il bradipo Sid sono rimasti soli. Sid decide di seguire Manny, il quale non è molto d’accrodo ma non riesce a sbarazzarsi del suo fastidioso compagno di viaggio. Sul loro cammino incontrano anche Diego, una tigre dai denti a sciabola.

Catlow/ Su Rete 4 il film con Yul Brynner (oggi, 20 marzo 2021)

Il loro incontro ruota attorno ad un bambino umano che la tigre ha l’incarico di uccidere. Però, visto che Manny e Sid hanno salvato il piccolo, finge invece di volerlo riconsegnare alla sua famiglia. Si propone così come guida fino al luogo dove si trovano gli umani. Le sue vere intenzioni sono omicide, ma man mano che il viaggio prosegue Diego cambia il suo punto di vista e finisce per affezionarsi ai suoi strampalati amici, tanto da dover fare una drammatica scelta.

Video, il trailer del film “L’Era Glaciale”

LEGGI ANCHE:

Poliziotto Superpiù/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 20 marzo 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA