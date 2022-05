Lesioni e accessi abusivi: indagato medico che operò Papa/ Schiaffi alla compagna e…

Luigi Sofo, medico 66enne esperto di chirurgia addominale che ha assistito il professor Sergio Alfieri durante l’intervento al colon di Papa Francesco nel luglio 2021, è indagato per lesioni e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna (un avvocato di 48 anni). Come riporta il “Corriere della Sera”, fra gli episodi denunciati dalla donna ci sarebbero schiaffi in testa durante il pranzo di Natale, una successiva aggressione con tanto di morsi alla schiena e il lancio di una scarpa durante una lite domestica.

Stando a quanto riferito dalla Procura, il medico indagato avrebbe anche svilito la sua partner, rivolgendole frasi non certo galanti, per usare un eufemismo, quali, ad esempio, “Sei una nullità e uno zero sociale“. Si parla dunque di violenza fisica, ma anche verbale e psicologica nei confronti della presunta vittima, che avrebbe subìto peraltro un’ulteriore violazione…

INDAGATO IL MEDICO CHE OPERÒ PAPA FRANCESCO: “ACCESSO ABUSIVO AL SISTEMA INFORMATICO”

Il professor Sofo, si legge sempre sul “Corriere della Sera” è accusato anche di “acceso abusivo al sistema informatico, perché si sarebbe introdotto nella posta della donna con cui vive da 10 anni, aggirando i sistemi di sicurezza”. Il medico indagato e la sua fidanzata si sarebbero incontrati per la prima volta in occasione di un ricovero di quest’ultima presso l’ospedale Policlinico “Gemelli” e tutto all’inizio sarebbe filato liscio tra di loro, almeno fino a quando l’atteggiamento del dottor Sofo ha subìto variazioni.

Nella ricostruzione dei fatti eseguita dai colleghi del “CorSera” si legge che “le offese, prima sporadiche, diventano abituali. Nel 2017, durante il pranzo di Natale, alla donna sfugge un piatto del servizio della famiglia Sofo. Il dottore, preso dall’ira, le dà due schiaffi. Poi, il 5 maggio la coppia litiga di nuovo sulla partecipazione a una serata di beneficenza e Sofo, per la Procura, salta addosso alla donna e le morde la schiena, poi si sfila una scarpa e la colpisce in testa. Lei lo denuncia, ma tenta di recuperare il rapporto. A novembre 2018, infine, Sofo la lascia fuori casa e la situazione diventa irrecuperabile”.











