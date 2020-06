L’estate addosso/ Video, su Rai 2 il film di Gabriele Muccino con Brando Pacitto

Pubblicità

L’estate addosso va in onda su Rai 2 per la seconda serata di oggi, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 23,05. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016 da Indiana production in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione è stata gestita dalla 01 Distribution. Regia di questo film è stata affidata a cameriere Muccino con soggetto scritto da Fausto Brizzi Marco Martani mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione di dello stesso regista con Dale Nall. Le musiche sono di Jovanotti mentre il montaggio è stato realizzato da Valentina Brunetti. Nel cast sono presenti tra gli altri Brando Pacitto, Matilda Lutz, Taylor Frey, Joseph Haro, Timothy Martin, Jessica Rothe e Tatiana Luter.

L’estate addosso, la trama del film

Ecco la trama de L’estate addosso. Ci troviamo in Italia dove vive un ragazzo di nome Marco di 18 anni che frequenta ancora il liceo. È un ragazzo estremamente espansivo che ama tantissimo viaggiare e che soprattutto vorrebbe fare la conoscenza di altre culture per poter arricchire il proprio bagaglio culturale. La sua vita va avanti tra gli impegni relativi al gioco del calcio e la scuola. La sua vita ed in particolar modo il periodo estivo che sta per arrivare viene travolto da un incidente stradale. Stava guidando in maniera tranquilla il suo scooter quando un’auto lo tampona facendolo cadere per terra e rovinando il proprio mezzo di trasporto. La dinamica è piuttosto inequivocabile il che induce l’assicurazione nel pagare il risarcimento previsto. I soldi che il giovane ragazzo potrà incassare, gli permetteranno di realizzare un piccolo sogno ossia quello di fare un bellissimo e lungo viaggio estivo.

Lui organizza il tutto nei minimi dettagli e soprattutto sceglie quale meta del proprio viaggio la città di San Francisco in California. Una città dal grande fascino dove ogni angolo trasuda di cultura e soprattutto di tradizione in ambito musicale. Inoltre ha deciso di organizzare questo viaggio con il chiaro obiettivo anche di gestire al meglio quelle che sono le spese finanziarie tant’è che è riuscito a mettersi in contatto con un paio di italiani che da tempo vivono a San Francisco e che sono disposti ad ospitarlo. Una volta arrivato sul posto, troverà un’incredibile sorpresa ossia quella che è la sua compagna di scuola di nome Maria che tutti chiamano la suora per via del suo essere troppo bigotta e soprattutto ligia al dovere. Insomma il ragazzo si troverà quindi ad affrontare una estate che sarebbe dovuta essere indimenticabile con una ragazza che ha sempre mal sopportato e soprattutto una coppia di italiani che si dimostrano essere omosessuali. Dopo le reticenze iniziali, Marco si renderà conto che questa compagnia gli permetterà effettivamente di vivere un’estate all’insegna del divertimento e soprattutto alla scoperta di una cultura ben distante da quella italiana.

