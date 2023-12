Letizia e Paolo, sorpresa delle mamme Sara e Sandra al Grande Fratello/ “Siamo con voi”: fiume di lacrime

Sorpresa per Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello 2023: il messaggio delle mamme

Per Letizia Petris e Paolo Masella quella del 20 dicembre è stata una mattinata ricca di emozioni nella Casa del Grande Fratello 2023. La coppia-non coppia ha ricevuto un messaggio aereo che ha scatenato le lacrime della gieffina, incredula e felice per i mittenti della dedica. “Auguri di cuore. Con voi”, sono le poche parole ma molto significative che Paolo e Letizia hanno ricevuto dai fan della coppia ma anche dalle loro mamme.

Oltre ai ‘Paoleti’, crasi dei nomi dei due ragazzi che indica i fan della coppia, a firmare il messaggio sono state anche Sara e Sandra, rispettivamente mamme di Paolo e Letizia. Un gesto importante, con il quale le due donne hanno voluto non solo fare gli auguri di Natale ai propri figli, ma anche rendere chiaro il loro supporto a loro come coppia.

Letizia Petris ancora frenata con Paolo Masella: il gesto della mamma la aiuterà?

Una bellissima sorpresa per Letizia, che al solo leggere il nome di sua mamma Sara è scoppiata in lacrime. Ad abbracciarla, felicissimo, Paolo, che le ha fatto notare: “Hai visto? Ci seguono!” Il supporto delle mamme ha commosso anche gli altri presenti in giardino, come Fiordaliso che non è riuscita a trattenere le lacrime. Un gesto dunque importante, che potrebbe servire a Letizia in modo particolare anche per sciogliere alcuni dubbi che ancora la fanno titubare su una possibile relazione con Paolo. La ragazza infatti rimane sulle sue, non riuscendo a lasciarsi andare fino in fondo con il macellaio che, intanto, la aspetta. Riuscirà la coppia a formarsi concretamente entro la fine di questa esperienza televisiva? È ciò che i Paoleti si augurano.











