Letizia Petris frena ancora con Paolo Masella: “Mi sento sotto pressione”/ “Ho bisogno dei miei spazi”

Letizia Petris frena con Paolo Masella al Grande Fratello 2023: “Devo capire com’è fuori”

Quel bacio appassionato scoccato in piena notte in giardino tra Letizia Petris e Paolo Masella è rimasto l’unico per la coppia al Grande Fratello 2023. Tra loro non ci sono stati più gesti come questo, seppure continua una frequentazione fatta per Paolo di attesa, e per Letizia di riflessione. La fotografa non è certa dei suoi sentimenti per il macellaio, motivo per il quale gli chiede tempo che Paolo è concesso a darle. Eppure, quando Letizia si è ritrovata a parlare con Massimiliano Varrese del rapporto con Masella, ha parlato di pressione e poca libertà.

“In tre mesi, abbiamo avuto tre discussioni e tutte sono finite con basta. Questo mi spaventa”, ha spiegato Letizia a Varrese di Paolo. Poi ha chiarito: “Io con lui mi sento molto bene in tutte le cose, sicuramente questa cosa di lui un po’ mi pesa. Io sono molto diversa, mi sento sotto pressione perché lui è troppo, anche a livello di contatto, di attenzioni, e non sono abituata. Per me non va bene.”

Letizia Petris si sente sotto pressione: “Se Paolo riuscisse ad ammorbidirsi…”

L’atteggiamento di Paolo nei suoi confronti è per Letizia ancora troppo pressante: “Se lui riuscisse a smorzare un po’ questa cosa, anche quest’esigenza di essere sempre così integro, perché lui è uomo no? Però se lui si ammorbidisse un po’ in tante cose, sarebbe anche più facile. Invece lui si appesantisce. Io devo vedere com’è lui nella vita reale. A me spaventa il fuori perché tra noi c’è anche la lontananza.” le parole della fotografa. “Provi dei sentimenti o questa è una frequentazione?” è allora la domanda che le pone Varrese, “È una frequentazione. Io ora ho dei pensieri che è giusto anche che metabolizzi, come ho già detto”, la sua eloquente risposta.











