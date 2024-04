Letizia Petris: “A San Patrignano non avevo idea della vita reale”/ “Mio padre si è spento da solo…”

Letizia Petris a Verissimo: “Mia madre è entrata in comunità a 17 anni…”

Il percorso di Letizia Petris al Grande Fratello 2024 è stato senza dubbio ricco di emozioni, scandito da una crescita costante prima umana e poi come influenza all’interno del reality. Gioie e lacrime sono servite per tracciare la strada verso la finale ma con la vittoria che purtroppo non è arrivata. Di tali aspetti legati alla trasmissione e di difficili esperienze di vita, Letizia Petris ha parlato a Verissimo nel corso dell’ultima puntata.

Come riporta il Corriere della Sera, l’intervista di Letizia Petris a Verissimo è partita dal percorso dei genitori a San Patrignano, alle prese con il tunnel della droga. Sua madre e suo padre si sono conosciuti proprio durante il periodo di disintossicazione: “Mia mamma aveva 17 anni, papà 25. Lei era appena entrata, doveva fare un percorso più lungo. Lui invece era lì già da tempo; l’ha aspettata ed è nato un amore assurdo, poi si sono sposati e hanno lasciato la comunità”.

Letizia Petris – sempre nel corso dell’intervista nel salotto di Silvia Toffanin – ha anche raccontato un aspetto menzionato anche nel corso dell’esperienza al Grande Fratello 2024. “Mia mamma, tra virgolette, ha sbagliato con me; era talmente terrorizzata che facessi i suoi errori, che non ho avuto la possibilità di vivere un’adolescenza come gli altri. Fino a 13 anni sono stata tutto il tempo a San Patrignano e questo mi ha portata a non conoscere la vita reale, non avevo idea del mondo esterno…”.

Un evento che Letizia Petris ha vissuto in maniera oltremodo dolorosa è stato la scomparsa di suo padre. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 – intervistata a Verissimo – ha raccontato: “Mio padre se n’è andato velocemente, davanti a me e mia mamma. Era in coma, i dottori ci dissero che dovevamo scegliere noi se spegnere le macchine, poi lui ha deciso di spegnersi da solo”.











