Letizia Petris e Paolo Masella, convivenza dopo il Grande Fratello 2024?/ “Adesso è complicato, più avanti…”

Letizia Petris e Paolo Masella sempre più innamorati dopo il Grande Fratello 2024

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Masella e Letizia Petris, nata sotto i riflettori del Grande Fratello 2024. La coppia è sempre più innamorata e, dopo la fine del reality, ha cementato la propria relazione per la gioia loro e dei loro numerosissimi fan. In un’intervista rilasciata a Casa Chi, la coppia ha parlato del loro amore che, nonostante la distanza, è sempre più forte. In Paolo, Letizia ha trovato un ragazzo che sa sempre metterla al primo posto, regalandole grande affetto e un supporto incondizionato.

Letizia Petris: “A San Patrignano non avevo idea della vita reale”/ “Mio padre si è spento da solo..."

“Spesso noi donne tendiamo a farci sminuire anche se magari il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo. Però ci sono caratteri che tendono a essere sempre più sovrastanti, facendoti sentire piccola così – ammette la fotografa – Quando ho conosciuto la parte più dolce e romantica di Paolo, a livello sentimentale e non di amicizia, mi sono resa conto che tanti uomini riescono a farti sentire una grande donna, come tutte le donne meriterebbero“.

Paolo Masella e Letizia Petris stanno ancora insieme?/ Il futuro è roseo, lui: "Speriamo possa evolvere in…"

Letizia Petris e Paolo Masella, l’ipotesi convivenza: “Adesso è complicato“

Letizia Petris e Paolo Masella si sono conosciuti ed innamorati nella Casa del Grande Fratello 2024 ma, nonostante l’amore nato sotto i riflettori, hanno sempre cercato di viverlo in maniera privata. “Abbiamo tutelato il nostro rapporto perché eravamo convinti, vedendo anche gli altri, che avrebbero potuto ‘negativizzare’ il nostro rapporto. E, per non essere sempre giudicati, abbiamo preferito cavarcela da soli“, ha ammesso la fotografa. “Le cose private vanno tutelate, se ci tieni, e riesci così a costruire tutto con basi solide“, ha aggiunto il macellaio.

SARA, MAMMA DI LETIZIA PETRIS AL GRANDE FRATELLO 2024/ "Mi hai insegnato tanto. Sei crollata, poi…"

Ma si arriverà alla convivenza per i due giovani innamorati, magari a Roma dove vive e lavora lui? La coppia ha ammesso che è nei piani ma, come specificato dalla Petris, non in questo periodo: “Ne abbiamo parlato tante volte. Sicuramente io sono abituata a vivere in campagna, al mare, con un giardino, a Roma sarebbe in appartamento, quindi ci sarebbe da abituarsi. Poi mia nonna ha una grave malattia e io e mia mamma facciamo da badanti, è molto complicato perlomeno adesso. Più avanti, tra un paio d’anni, vedremo come organizzarci, se scende lui o vado io. Comunque, anche se abitiamo lontani, vedo più Paolo che mia mamma a momenti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA