Letizia Petris crolla in lacrime al Grande Fratello 2023/ “Parlano di me sempre e solo in negativo!”

Letizia Petris in lacrime al Grande Fratello 2023: “Parlano di me solo in negativo“

Al Grande Fratello 2023 Letizia Petris sta vivendo giorni di crisi, dovuti soprattutto al giudizio che gli inquilini hanno di lei e del suo rapporto con Paolo Masella. Come mostra un video condiviso sul sito del reality, la concorrente è scoppiata in lacrime in cucina, mentre si è ritrovata a chiacchierare con Mirko Brunetti. La ragazza gli ha spiegato che in Casa ormai tutti parlano della loro frequentazione e, spesso, con giudizi poco positivi. “Non ce la faccio più, parlano di me continuamente sempre e solo in negativo“, il suo sfogo in lacrime.

Letizia Petris sbotta dopo il video messaggio della ex Nicole/ "Io egoista? Ho sempre vissuto per gli altri"

Mirko, cercando di consolarla, la abbraccia e le spiega, in riferimento a Paolo: “Quello che c’è è che è una persona che viene da una situazione completamente diversa. È una persona libera, può darti tutto se stesso, si butta a capofitto. Quindi arriva tanto questa cosa. Magari il fatto che tu non riesci a dare la stessa cosa sua, la gente la può pensare come a dire: ‘Allora tu non vuoi’“.

Letizia Petris, duro scontro con Rosy Chin al Grande Fratello 2023/ “Sei una persona falsa!”

Letizia Petris crolla: “Tutti a commentare e commentare“

Letizia Petris si dice però delusa dal comportamento del gruppo al Grande Fratello 2023, lamentandosi di non essersi sentita compresa: “Sono giorni in cui mi sento dire che lui è perfetto, unico, speciale. Dopo un po’ inizia a essere pesante. Non c’è mai stata una persona, se non te, che ha capito perché ho fatto certi tipi di scelte e mi ha dato ragione dicendomi: ‘Stai facendo bene’. Nessuno. Tutti a commentare e commentare. Dopo un po’ comincia a diventare pesante“. E aggiunge: “Anche Sara che mi dice che sono impegnativa, che sono una donna piena di problemi. Cioè, basta, sono molto di più“.

Letizia Petris, rapporti tesi con Paolo e Rosy al Grande Fratello 2023/ “Non so se ho sbagliato io, però…”

Tra le lacrime, la fotografa riceve il supporto di Mirko Brunetti, il quale le rivolge un prezioso consiglio: “Inizia a comandare tu i tuoi pensieri e le tue emozioni, non farti condizionare da quello che ti dicono gli altri. È una cosa in più, dici: ‘Questo ok, lo accetto, ma so dove sto andando’“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA