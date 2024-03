Chi è Sara, mamma di Letizia Petris/ “Aveva paura che potessi commettere gli stessi errori…”

Letizia Petris e il rapporto con sua madre Sara: “Prima era molto apprensiva…”

Siamo ormai giunti alla finale del Grande Fratello 2024, questa sera ci sarà il tanto atteso verdetto conclusivo ma prima ancora di incoronare il vincitore alcuni concorrenti sono ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Tra questi spicca Letizia Petris che ancora non sa se potrà giocarsi le ultime carte per tentare di conquistare il titolo di vincitrice del reality. La serata sarà però sicuramente impreziosita da numerose sorprese e chissà che per lei non possa arrivare sua madre Sara.

Letizia Petris si è spesso raccontata attraverso le sofferenze del passato, menzionando chiaramente anche l’amore dei suoi genitori sempre al suo fianco nei momenti più duri e con particolare riferimento a sua madre Sara. La concorrente del Grande Fratello 2024 ha raccontato come da ragazza vivesse male la forte apprensione della mamma, per poi ritrovarsi oggi a vedere in lei una sorta di migliore amica.

Sara, madre di Letizia Petris al Grande Fratello 2024: “Sono fiera di te…”

“Mia mamma Sara era molto apprensiva nei miei confronti; io sono stata chiusa in comunità, non mi faceva uscire di casa. Aveva paura che io potessi commettere gli stessi errori…”. Queste le parole di Letizia Petris in riferimento al rapporto con sua madre Sara, che ha poi aggiunto: “Oggi mia madre è la mia migliore amica, abbiamo recuperato il nostro rapporto quando è mancato papà”. Dunque, la concorrente del Grande Fratello 2024 ha trovato in sua madre una spalla per la vita, un pilastro sul quale poggiare ogni sua necessità o bisogno.

In attesa di scoprire se questa sera, in occasione della finale del Grande Fratello 2024, Letizia Petris potrà riabbracciare sua madre Sara, sicuramente molti ricordano una sorpresa che la donna fece alla figlia alcune settimane fa. L’incontro fu impreziosito da parole d’amore viscerale: “Io sono fierissima di te perchè hai detto cose meravigliose… La nostra memoria ha solo bisogno di essere costruita, così che il dolore diventi solo una dolce compagnia, cerca di stare bene!”.











