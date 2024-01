Letizia Petris squalificata al Grande Fratello 2023?/ Sotto accusa dopo il lutto di Beatrice Valli: gesto…

Letizia Petris nella bufera dopo il lutto di Beatrice Luzzi

Il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi ha portato a diverse reazioni all’interno della casa del Grande Fratello 2023. Accanto a quelli che hanno mostrato sostegno e supporto all’attrice anche da lontano, ci sono stati altri concorrenti che, con il loro atteggiamento, hanno scatenato la dura reazione del popolo del web. In particolare, non è piaciuto l’atteggiamento di Garibaldi, Letizia, Paolo e Anita che hanno insistito per organizzare la festa di compleanno per Massimiliano Varrese. Un atteggiamento che ha scatenato durissime reazioni sul web e che, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2023, potrebbe portare a provvedimenti disciplinari.

Alfonso Signorini e gli autori potrebbero punire alcuni concorrenti per la mancata empatia nei confronti di Beatrice Luzzi. Si parla di televoto flash, ma anche di un’eventuale squalifica che potrebbe colpire il concorrente il cui comportamento sarebbe stato giudicato più grave del resto.

Letizia Petris contro il rientro di Beatrice Luzzi

Letizia Petris è finita nel mirino del web anche per alcune dichiarazioni fatte sul ritorno nella casa del Grande Fratello 2023 di Beatrice Luzzi. I concorrenti non sanno ancora del rientro di Beatrice, ma ipotizzando un eventuale ritorno dell’attrice, Letizia ha espresso la propria opinione dicendosi contraria al ritorno della Luzzi.

“Non sarebbe giusto. Siete d’accordo con me sul fatto che non sarebbe giusto? Hai a che fare con le persone. Un conto è l’ospedale, dove magari era circondata, non lo so”, ha detto la Petris facendo riferimento ai giorni in cui Beatrice lasciò la casa di Cinecittà per raggiungere il padre in ospedale.











