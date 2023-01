Letizia Porcu e Vincent Arena fidanzati/ Selvaggia Roma tuona “Eravamo amici, poi…”

Letizia Porcu e Vincent Arena: parla Selvaggia Roma

Dopo la fine del matrimonio con Federico Fashion Style, Letizia Porcu ha ritrovato l’amore con Vincent Arena, deejay e produttore musicale con cui è uscita allo scoperto pubblicando il primo selfie di coppia. Una storia sulla quale si è espressa Selvaggia Roma, amica da diversi anni di Vincent Arena. Ospite dell’ultima puntata di “Casa Pipol”, Selvaggia Roma ha svelato alcuni dettagli su Vincent Arena esprimendo anche la propria opinione sulla sua relazione con Letizia Porcu.

L’ex concorrente di Temptation Island nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato di aver un’amicizia decennale con Vincent Arena con cui, tuttavia, recentemente, i rapporti si sono interrotti per una serie di incomprensioni. “Siamo quasi cresciuti insieme”, spiega Selvaggia.

Selvaggia Roma contro Vincent Arena, fidanzato di Letizia Porcu

“Sinceramente non frequento più Vincent da un pochino perchè abbiamo avuto dei battibecchi perchè lui, come gli ho sempre detto in faccia, è un po’ una bandiera”, spiega nel dettaglio la Roma. “Non so con chi si stava vedendo, ma chiese ad una mia carissima amica di mandare degli screen, mi sembra a Deianira (Marzano ndr) per fare un po’ di audience. La mia amica si rifiutò e non vorrei che lui avesse fatto lo stesso per qualche followers”, aggiunge.

Poi, sulla storia tra Vincent e Letizia Porcu, dice: “Se è amore vero sono molto contenta, però, conoscendo il lupetto non lo so… Però ci siamo rimasti un po’ tutti quando abbiamo visto la foto di Vincent con Letizia. In fondo non credo nella storia, ma nella vita si può cambiare. In fondo è passato un po’ di tempo da quella richiesta però della storia con Letizia non ne so assolutamente niente”, conclude.

