Letizia Pretris: “Ho avuto una storia con una donna” ma il GF censura/ Scoppia la polemica sul web: video

Letizia Petris racconta il suo flirt con una donna al Grande Fratello 2023 ma la regia stacca

Infiamma la polemica sul web per una mossa della regia del Grande Fratello nei confronti di Letizia Petris. Nelle ultime ore la concorrente si è raccontata ad alcune compagne d’avventure come Rosy e Samira Lui in merito alla relazione avuta qualche tempo fa con una donna. Un argomento che Letizia aveva già trattato in precedenza ma che ha approfondito proprio in quest’ultima occasione.

Quando per Letizia ha iniziato a raccontare i dettagli di questa storia, partendo dal primo incontro con la donna in questione, la regia ha tagliato, censurando le parole della concorrente. Il racconto è andato dunque in onda a stralci, rendendo tutto poco chiaro. Una mossa che ha fatto infuriare il web in quel momento sintonizzato su Mediaset Extra.

Letizia Petris ‘censurata’ al Grande Fratello? È polemica!

Questi gli stralci del racconto di Letizia Petris, come riportato da Novella 2000: “Io ero uscita da una relazione stra tossica, orripilante, orribile. Mi aveva destabilizzato la vita. Ero in questo bar che facevo le foto e vedo questa ragazza che mi faceva delle avance. Io in quel momento proprio…”. E ancora Letizia ha proseguito: “Lei poi si metteva seduta in un modo… girava la sedia, si metteva a cavalcioni e mi guardava così. Mi ha proprio puntata. Io ingenua proprio. Io non avevo mai avuto pensieri per una donna. A me piacevano molto gli uomini… Avevo 18 anni…”. La regia del GF ha però staccato inquadratura più volte, portando alcuni utenti a credere che volessero censurare l’argomento. L’altra possibilità è che la questione dia materiale ad Alfonso Signorini per la diretta di domani su Canale 5.

heidi interessatissima nel sapere la storia di letizia con la ex tomboy













