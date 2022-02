Lettera al di là del mare testo e significato canzone di Massimo Ranieri a Sanremo 2022

“LETTERA AL DI LÀ DEL MARE”, TESTO COMPLETO DELLA CANZONE DI MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022

Massimo Ranieri si presenta al Festival di Sanremo 2022 con il testo della canzone “Lettera al di là del mare“, un classico brano da kermesse della musica italiana il cui testo completo sicuramente porta a riflettere su sentimenti intensi e pieni di pathos. Ovviamente c’è sempre la speranza e la volontà di puntare verso l’altro e verso qualcosa di migliore. Il tema centrale del ragionamento è legato al viaggio, che riesce a spostare i sentimenti e lasciarseli alle spalle.

Inoltre nel testo della canzone “Lettera al di là del mare” di Massimo Ranieri, rientra anche il Signore, con l’argomento religioso che viene sempre trattato in maniera intensa. La voce di Massimo Ranieri poi non ha bisogno di presentazioni: si tratta di un cantante straordinario e dotato di una professionalità esemplare. Di certo, il il testo “Lettera al di là del mare“ sembra essere scritto proprio su misura per lui. Il pubblico intanto ha già risposto in maniera positiva.

TESTO COMPLETO “LETTERA AL DI LÀ DEL MARE” DI MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022: LA NOTTE NON FINISCE MAI

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.

