Lettera dei medici della Lombardia alla Regione/ 7 aspetti dell’emergenza da chiarire

I medici della Lombardia hanno inviato una lettera alla regione e al suo presidente, Attilio Fontana, sottolineando quali siano stati, a loro modo di vedere, gli errori in questa fase di emergenza coronavirus negli ospedali locali. La lettera è stata riportata dal Corriere della Sera ed ha come obiettivo quello di preparare il paese e la regione alla famosa fase due, evitando nuovi errori. La lettera si articola in sette diversi punti, a cominciare dalla mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia da covid-19. I medici sottolineano in particolare come sia stata gestita la questione dei tamponi, che sono stati effettuati solo ed esclusivamente (ma praticamente in ogni regione d’Italia), a quelli ricoverati e a quelli purtroppo deceduti. Secondo i medici, i test andavano eseguiti anche a tutte quelle persone che hanno perso la vita nelle proprie abitazioni, o comunque, che fossero isolate in casa.

LETTERA MEDICI LOMBARDIA: DAI TAMPONI, ALLE CASE DI RIPOSO

Del resto, è credenza generale che i numeri di infetti siano molti di più rispetto ai dati ufficiali riportati tutte le sere dalla Protezione civile. I medici vogliono inoltre avere lumi sulla mancata chiusura di Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni della bergamasca dove si sono verificati centinaia di morti e che hanno avuto appunto diversi focolai. Da tempo si discute su di chi sia stata in qualche modo la “colpa” di quanto accaduto, ma per ora non è ancora stato trovato un responsabile, sempre che ve ne sia uno. Altro elemento di discordia, è la gestione delle Rsa, le case di riposo, centri che si sono trasformati in vere e proprie “bombe a mano”, causando la morte di numerosi anziani in queste ultime settimane. Anche la mancanza di protezione per i medici è un elemento su cui i camici bianchi lombardi chiedono chiarezza, e che purtroppo ha provocato numerose vittime fra la stessa categoria. Altro punto, l’assenza di attività di igiene, quindi la mancata esecuzione dei tamponi ai medici, che si iscrive nel punto già elencato sopra, e infine, la saturazione e gestione dei posti letto. Vedremo se nei prossimi giorni i governatori invieranno a loro volta una lettera ai medici, per fare un po’ di chiarezza.



