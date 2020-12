Lettera di Natale/ Su Canale 5 il film con Jamie-Lynn Sigler (oggi, 28 dicembre)

Lettera di Natale va in onda oggi, lunedì 28 dicembre, su Canale 5 alle ore 14.10. La pellicola è una commedia sentimentale diretta da Terry Ingram ed è tratta dal romanzo The Christmas Note di Donna VanLiere. Nel cast del film troviamo Jamie-Lynn Sigler, Dylan Kingwell e Leah Gibson. Sicuramente si tratta di un film molto romantico e che celebra la magica atmosfera di questo periodo in un Natale purtroppo molto diverso dagli altri a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Lettere di Natale, la trama del film

Lettera di Natale racconta la storia di Gretchen Daniels (Jamie-Lynn Sigler), tornata nella sua città natale, Wilsonville, insieme al figlio Ethan (Dylan Kingwell). Il suo obiettivo è riallacciare i rapporti con alcune persone del suo passato. Gretchen fa amicizia con la vicina di casa Melissa (Leah Gibson) e la aiuta a ritrovare il fratello che non sapeva di avere.

Questa ricerca farà emergere delle verità sepolte, dando la possibilità alle due donne di instaurare un legame indissolubile.



