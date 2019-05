Voto Rousseau su Di Maio: fiducia o dimissioni/ Come si vota: gli ‘schieramenti’ M5s

È il giorno del giudizio per Luigi Di Maio: oggi dalle ore 10 alle 20 è aperto il voto sulla piattaforma Rousseau (gestita dalla Casaleggio Associati, l’organo di votazioni e comunicazioni del Movimento 5 Stelle) per decidere di confermare o togliere la fiducia al leader “eletto” sempre dalla rete nel 2017. Dopo la batosta elettorale delle Elezioni Europee, con il M5s che di fatto ha perso 6 milioni di voti in un solo anno (molti a vantaggio dei rivali della Lega, nonostante la campagna giocata tutta contro Salvini e i compagni di Governo per provare a recuperare il consenso della base grillina), Di Maio aveva atteso 12 ore prima di parlare in conferenza stampa, annunciando di aver avuto la conferma di tutte le principali anime del partito – Di Battista, Fico, Grillo e Casaleggio – e che il Governo e la sua leadership non sarebbero cambiate. Poi però la realtà ha detto altro: lo scontro e il malcontento interno è cresciuto, con dimissioni eccellenti (Di Nicola, vicecapogruppo al Senato), dimissioni paventate (Paragone) e con bordate dai dissidenti “storici” (Nugnes, Fattori, Lombardi e membri dell’area Fico). E allora le riunione con i parlamentari M5s sono divenute delle rese dei conti sostanziali, con Casaleggio e forse Di Battista che hanno consigliato a Di Maio di passare dal voto su Rousseau per legittimare la sua leadership (o per affossarla?, ndr): si arriva così al post di ieri sul Blog delle Stelle, seguito dall’appoggio totale di Beppe Grillo che non ha gradito il fuoco incrociato contro il “suo” Luigi «La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, è un ferita per me. Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. E’ già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima».

VOTO ROUSSEAU AGLI ISCRITTI M5S: COME E COSA SI VOTA

Il voto è il solito della piattaforma Casaleggio: possono votare solo gli iscritti M5s, con le proprie credenziali, negli orari prefissati (10-20) davanti alla semplice domanda «confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?». Già ieri sera con il voto ancora non aperto, il portale Rousseau non funzionava e per la giornata di oggi si potrebbero presentare i “consueti” disservizi che potrebbero anche rallentare le votazioni, magari facendo posporre di qualche ora la chiusura del voto più importante sul destino politico di casa M5s. «Prima di ogni altra decisione, oggi però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato. Sarà tutto il Movimento 5 Stelle a scegliere. Se il Movimento rinnoverà la fiducia in me allora ci metteremo al lavoro per cambiare tante cose che non vanno. Io personalmente con ancora più impegno e dedizione», ha scritto ieri il Ministro del Lavoro nel post sul Blog M5s.

DI MAIO-DI BATTISTA: LA PARTITA DEL GOVERNO

In attesa dell’esito atteso delle votazioni di quest’oggi, è un tutto contro tutti in casa M5s con due schieramenti – anzi tre – che si sfideranno sulla piattaforma Rousseau con il voto decisivo sul loro leader: contro Di Maio si sono espressi in tanti in questi giorni post Elezioni Europee, su tutti Nicola Morra, Carla Ruocco, Paola Nugnes, Elena Fattori e Roberta Lombardi ma anche l’area di Roberto Fico, il deputato Luigi Gallo tra gli altri. Assai critico il senatore Paragone – «a 32 anni non puoi fare il capo della prima forza del Paese, il vicepremier, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro del Lavoro […] Il Movimento è al suo minimo storico e come vicepremier ha perso la sfida» – e anche il deputato M5S Andrea Colletti si è espresso duramente «Abbiamo fatto una campagna elettorale delle Europee totalmente anomala, senza alcun coordinamento.Manifesti e volantini sono arrivati una settimana prima del voto. I candidati sono stati fatti competere ad armi impari con divieti su divieti di fare qualsiasi cosa». A fianco del Ministro invece si sono schierati, oltre alle sindache Raggi e Appendino, anche i Ministri Bonafede, Toninelli, Grillo e Fraccaro, ma anche i capigruppo Patuanelli e D’Uva, Sibilia e Carelli, Mattia Fantinati e Filippo Nogarin. C’è poi la terza via, quella di Casaleggio e Di Battista che in maniera diversa – il primo con striminzito commento di sostegno, il secondo con stoccate e difese – hanno mantenuto una equidistanza da Luigi Di Maio. E ora la partita M5s rischia di portarsi inevitabilmente all’interno del Governo: Salvini e la Lega guardano con molta attenzione al voto su Rousseau, il secondo in pochi mesi dopo il “caso Diciotti”. Il Ministro degli Interni ha fatto sapere ieri ai suoi parlamentari che non si potrebbe andare avanti nel Governo con i M5s se prevalesse la linea di Alessandro Di Battista e proseguissero gli attacchi e i distinguo: «Io maggioranze con gli Scilipoti o i cambia-bandiera di turno non ne faccio. La maggioranza se c’è è questa. Per me c’è. Poi non commento le scelte degli altri partiti ma mi rifiuto di andare a pensare, di andare a raccattare tre senatori qui e dieci deputati là, non ci penso proprio…».



© RIPRODUZIONE RISERVATA