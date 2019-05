Debito Italia, oggi lettera Ue/ Risposta Governo entro venerdì o procedura infrazione

Per Salvini il trionfo delle Europee può durare assai poco: prima il terremoto in casa M5s con Di Maio domani “sotto processo” della piattaforma Rousseau e ora, soprattutto, la lettera della Commissione Ue sui conti pubblici e sul debito dell’Italia in costante aumento. La voce circolata già nelle prime ore post-risultati Europee ora diviene realtà: l’Italia avrà due giorni di tempo da oggi, quando la lettera da Bruxelles arriverà ufficialmente sul tavolo di Palazzo Chigi, per rispondere alla Commissione Ue nel merito della dinamica di rapporto tra debito pubblico e Pil. Il Governo Lega-M5s dovrà osservare quanto scritto da Moscovici e Dombrovskis nel merito di quanto potrebbe costare all’Italia e all’Ue il discostarsi dagli impegni presi per il 2018 e il 2019. Il rischio forte è che se non arriveranno risposte convincenti da Tria e Conte, potrebbe aprirsi una procedura di infrazione dell’Europa sul debito italiano che toglierebbe come primo effetto immediato ancor più sovranità in tema di politica economica al nostro Paese. Nei giorni scorsi era circolata addirittura una multa da 3,5 miliardi di euro che l’Italia potrebbe pagare per aver disatteso gli impegni sul debito da far ridurre nel prossimo biennio.

LETTERA UE SU DEBITO ITALIA: LE RISPOSTE DEL GOVERNO

Secondo quanto si apprende a Bruxelles, come riportato da Sky Tg24, al governo italiano «viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito, che costituisce il primo passo verso la procedura per deficit eccessivo», forse già il prossimo 5 giugno. Nella lettera Ue si chiede all’Italia una manovra correttiva che possa evitare la procedura per deficit eccessivo, come del resto chiederà in forme diverse anche a Cipro, Belgio e Francia anche se comunque considerate in posizioni meno gravi rispetto alla “sovranista” Italia. Il tavolo di Palazzo Chigi scotta specie perché già ieri il Ministro degli Interni Salvini aveva in più riprese fatto capire di non voler sentir parlare di lettere Ue: «Vi pare che in un momento storico in cui c’è una disoccupazione giovanile del 50% in alcune regioni italiane, in cui dobbiamo assumere in fretta medici e infermieri, da Bruxelles qualcuno in nome di regole del passato ci chieda 3 miliardi di multa e a settembre 20 miliardi di aumento di tasse? Ogni mia energia sarà usata per cambiare queste regole vecchie e superate». Dopo la replica di Moscovici («Non prediligo le sanzioni. Ma se un Paese è totalmente fuori dalle regole le sanzioni ci sono. […] sono principalmente dissuasive ma possono anche essere dissuasive, cerchiamo di evitarlo»). Oggi a parlare per il Governo ci pensa il Sottosegretario Giorgetti che in merito alla lettera di Bruxelles commenta «il confronto con le istituzioni dell’Unione europea, in particolare con la Commissione, costituisce un momento di raccordo nel quale l’Italia non si limita a recepire indicazioni provenienti dall’Ue. Al contrario è l’occasione nella quale le priorità dell’agenda politica italiana vengono coordinate con quelle dell’Unione. In questo senso il governo potrà aprire un confronto sulla congruità dei vincoli stabiliti rispetto alla situazione concreta».

