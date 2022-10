LETTURE/ “Il calcio di rigore” il nuovo libro di Ricky Barone

Riccardo “Ricky” Barone “scende in campo” dopo alcuni anni con il suo secondo libro, “Il calcio di rigore”, che segue il suo esordio letterario risalente al 2014, “Note Alte” di genere musicale. Con questo secondo volume, prodotto da Roberto Barucco Editoria & Comunicazione (www.robertobaruccoeditoria.it, prezzo € 12 di cui 2 € saranno devoluti in beneficienza a Il Baule della solidarietà di Rodengo Saiano), si cambia decisamente scena. L’ambientazione è quella sportiva e il tema è lo sport più popolare in Italia, che tra alti e bassi continua a coinvolgere un numero molto vasto di appassionati. Il calcio è in evoluzione, da sport popolare sta diventando sempre più strumento mediatico e finanziario. Negli ultimi anni questa tendenza ha subito un’accelerazione, frenata giocoforza e temporaneamente solo dal Covid. “Il calcio di rigore” è un libro che ci vuole riportare indietro nel tempo, riarrotolando il nastro fino agli anni ’70, nei quali il calcio nasceva negli Oratori e si affermava nei grandi stadi. La Tv era ancora in bianco e nero, la tecnologia non esisteva, il VAR non era nemmeno lontanamente pensabile. Al centro della vicenda tre amici (il trio meraviglia), con il protagonista, Rico, che racconta di vittorie e di sconfitte e di come grazie al calcio sia riuscito ad uscire dal guscio della propria timidezza. Una storia nella quale chi ha amato e vissuto il gioco del pallone in quegli anni si ritroverà certamente, percependo la sensazione che, una volta, si aveva a che fare con uno sport a misura d’uomo, nel bene e nel male. Il libro insiste anche sul concetto che il calcio è un gioco di squadra, dove il singolo è importante nella misura in cui diventa il tassello di un meccanismo più grande. Un testo per tutti, con la trama che prende spunto da momenti di vita vissuta. Un libro che vuol anche far riflettere, dimostrando come la vita semplice sia quella più vera e soddisfacente. Infine, tra le righe, “Il calcio di rigore” vuole anche dire che il calcio è, e deve tornare ad essere, uno sport educativo, dove la sconfitta deve essere in grado di insegnare più di una grande vittoria.

L’Autore

Ricky Barone, da sempre collaboratore di Dialoghi Carmelitani, giornalista e scrittore per passione, vive di musica e di football fin da bambino. Tanti dischi ascoltati, tante partite giocate e poi guardate, tanti articoli scritti di musica e sport. Ha collaborato con diverse riviste e giornali, “On Stage”, “Jam”, “Communio”, collabora con “La Voce del Popolo” di Brescia, e “L’Isola che non c’era”. Ha fondato e diretto fanzine – “Il Saggio Aladino”, “Musicando”, “Exit” – ha contribuito con 50 schede alla stesura del “Dizionario completo della canzone italiana”, ha pensato ed organizzato rassegne musicali come “Voce d’Autore” e concorsi musicali come “Verso l’Altro”, è stato direttore artistico del Caffè Latteria Barone, è Presidente della Pro Loco di Idro (Bs). Ha prodotto dischi come ”Note di Natale” e “Natale nelle Pievi”. Ha collaborato con la festa “Verso l’Altro” ed è “suggeritore” dei Padri Carmelitani di Brescia per la Festa di San Pietro. Ha organizzato l’incontro “Tempi supplementari” con Antonio Filippini, Egidio Salvi, Gigi Maifredi e Don Claudio Paganin e con Filippo Galli e Gigi Maifredi nell’ambito di “Verso l’Altro”. Nel 2014 ha pubblicato il libro “Note Alte” a proposito del rapporto tra la canzone e l’Assoluto, con testimonianze di sette importanti figure della canzone italiana (Finardi, Bubola, Priviero, Branduardi, Nuti, Giuni Russo e Antonella Ruggiero). “Il calcio di rigore” è il suo secondo libro.

“Il calcio di rigore”

Autore: Riccardo Barone

Produzione: Roberto Barucco Editoria&Comunicazione

Stampa: 4Graph

Elaborazione grafica copertina e impaginazione: Martin Orosco Bonelli

Prezzo: euro 12,00 (2 euro andranno in beneficenza)

Info e contatti: Ricky Barone 348/9528897 – richi.barone@libero.it

www.robertobaruccoeditoria.it – Roberto Barucco Editoria & Comunicazione

Brescia – info@robertobaruccoeditoria.it

