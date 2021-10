LETTURE/ Panikkar e la via della mistica, unità perfetta di ciò che abbiamo diviso

Il termine mistica oggi è spesso oggetto di fraintendimento tra i più. Con esso, infatti, si allude di solito a fenomeni paranormali, a visioni/audizioni ultraterrene o a esperienze religiose ineffabili di carattere esoterico. Nulla di più lontano dall’autentico ambito mistico che è stato antropologico di totale apertura/consapevolezza nei confronti di quel mistero per eccellenza che è l’esistenza: espressione questa che non può venir ridotta alla sola vita organica, ma alla realtà globale dell’essere.

Se è vero che il vocabolo in questione deriva dal verbo greco myein ‒ che significa chiudere la bocca e gli occhi; in particolare di fronte al mysterion del sacro/divino ‒ e allude al fatto che il mistico tace in quanto ritiene che le parole (in ispecie quelle del discorso/pensiero argomentativo di tipo scientifico–razionale) possano dir ben poco intorno a tale dimensione, e sa pure che “Dio nessuno l’ha mai visto” (Gv 1,18); perciò preferisce il silenzio, il raccoglimento in se stesso e la contemplazione.

Pertanto Raimon Panikkar (1918-2010) ‒ nell’introduzione al primo volume della sua Opera omnia, intitolato Mistica pienezza di vita (Jaca Book) ‒ puntualizza opportunamente che “la mistica autentica non è una riflessio­ne sull’Essere”, non essendo teoria bensì prassi, benché del tutto peculiare. E, paradossalmente ma non troppo, è vera anche l’osservazione seguente: “La mistica è Silenzio e il mistico è chi lo fa parlare”.

Non sembri allora una contraddizione la presenza insieme del tacere e del dire fra i grandi maestri mistici. Perché allora essi parlano intorno al divino se il rimanersene zitti potrebbe risultare la scelta migliore? La risposta è semplice: loro, in effetti, preferirebbero tacere. Se parlano tuttavia, lo fanno a beneficio altrui. La loro è una vocazione e un’attenzione pedagogica. Per questo non si stancano di utilizzare un linguaggio che potremmo chiamare poetico e arazionale (non irrazionale o insensato), fatto di parole allusive, evocative, di immagini e simboli in grado di accennare, in qualche misura almeno, all’indicibilità dell’esperienza spirituale.

È comunque assai opportuno definire che cosa la mistica non sia, utilizzando un metodo apofatico. Dice bene il grande pensatore spagnolo, essa “non è la conoscenza analitica, né tan­to meno quella sintetica; non è una conoscenza meramente intellettuale, né soltanto quella delle ‘ragioni del cuore’ (Pascal): è la comunione con la re­altà che coinvolge tutti i nostri sensi, l’intelletto, l’anima e le forze”. E ancora: “la visione mistica non è né parte isolata di una esperienza, né una mera esperienza individuale. La visione include tanto l’Altro (come al­ter) quanto me stesso, tanto l’umanità e la terra quanto il divino. È l’espe­rienza cosmoteandrica, il resto sono riduzionismi. L’esperienza mistica è l’e­sperienza (umana) completa”. Condivisibile è pure la considerazione che lo specifico della mistica consiste in un esperire integrale od olistico (non duale, direbbe un seguace dell’Advaita Vedanta), all’insegna ‒ potremmo aggiungere ‒ della paolina auspicata unitas spiritus, per merito della quale l’uomo può davvero sentirsi partecipe del divino, ritenersi essenzialmente–esistenzialmente figlio di Dio.

Per molto (troppo) tempo la mistica è stata altresì vista come espressione religiosa fatta propria da rare ed eccezionali menti elette ‒ da un’élite, insomma ‒ e poco adatta alla maggior parte delle persone ordinarie; quasi che a queste la straordinarietà del sentire fosse preclusa a priori. Niente di più errato: tutti possiamo accostarci alla mistica; ma per fare ciò dobbiamo in primo luogo liberarci dell’egocentrismo (in antico chiamato filautia), quindi distaccarci dall’inessenziale, affidarci senza timore a Dio (o alla vita, per chi non è credente) e, non da ultimo, aprirci alla dimensione agapica dell’amore oblativo, disinteressato e fraterno.

Sì, la mistica ‒ specie quella cristiana ‒ affronta il tema della divinità, ma non va confusa con la teologia. Scrive sempre Panikkar a questo proposito che “Se la mistica parla di Dio, non lo presenta come l’uni­co presupposto per la coerenza; lo presenta come un’esperienza ultima. Ciò che la mistica teista chiama Dio ci si dà nell’esperienza e non come prin­cipio che deve essere accettato né come risultato di alcuna dimostrazione”. Da qui proviene la assoluta libertà del mistico, che non difende o proclama alcun dogma ma, si diceva, si affida semplicemente a Quegli che familiarmente chiama Spirito, Logos, Dio.

Non posso fare a meno di citare in continuazione frasi di Panikkar, tanto esse mi sembrano colpire con una precisione esemplare, e nel centro esatto, il cuore dell’argomento. Basterebbe questa annotazione a rendere pregevole il suo libro: “L’intuizione mistica è un’esperienza tanto amorosa quanto conoscitiva – vale a dire che tocchiamo la realtà con la conoscenza e con l’amore. La mistica ‘scopre’ che è un solo tocco. Uno dei suoi effetti collaterali e, al contempo, un crite­rio della sua autenticità, è la liberazione da una delle angustie della ragio­ne: che non può comprendere tutto. La ragione, infatti, tende all’intellezio­ne. Il che significa che cerca un Principio che spieghi tutto – ma non trova questa ‘pietra filosofale’”. O quest’altra: “L’esperienza mistica, la visione del terzo occhio non separato dagli al­tri due, ci lascia sentire la luce folgorante che abbaglia l’intelletto senza per questo distruggerlo. La luce non abbaglia un cieco. È precisamente per­ché vede con l’intelletto colmo di amore e sente con un amore colmo di co­noscenza che il mistico penetra nel mistero in quanto tale; vale a dire sen­za dissolverlo”.

Ancora: l’esperienza mistica non separa l’immanenza dalla trascendenza, non è dualistica ma nemmeno monistica; innanzitutto non è concettuale, poiché comprende che i nostri concetti non possono esaurire la realtà, l’Essere, la cui esperienza è primordiale. Ci invita semmai alla meditazione che si rivela poi ‒ al di là delle varie tecniche con cui viene effettuata ‒ pura attività contemplativa: ascolto e attenzione a ciò che può dirci/rivelarci il silenzio e la assenza di immagini, quando chiudiamo gli occhi senza più nulla pensare, bramare o detestare.

Ma in questo raccoglimento aperto, in questa consapevolezza attenta a tutto quanto proviene da dentro e da fuori di noi “Si tratta di un ‘salto al Tutto’ o di una ‘discesa al Nulla’?”, si domanda Panikkar. E così risponde: “Le due metafore sono complementari e si incontrano nel­la loro rispettiva impossibilità: se si compisse il salto, la Trascendenza cesse­rebbe di essere tale; se la discesa fosse reale, l’Immanenza scomparirebbe. Né l’esperienza della Trascendenza né quella dell’Immanenza possono es­sere un’esperienza meramente mentale; richiedono amore. Bisogna uscire da se stessi: l’oggetto in quanto tale non sta in me (ob-iectum). La mia cono­scenza esige però di assimilarlo, cioè di convertirlo in soggetto (sub-iectum) e per questo bisogna anche amarlo. Nel tocco fra l’oggetto e il soggetto non ci sono né immanenza né trascendenza separate né separabili”.

Cosa altro aggiungere? Forse che la mistica è (anche) una forma sublime di conoscenza, non quella ordinaria, però. Oppure che è il recupero dell’innocenza perduta, anzi la ricreazione di essa, giacché tramite l’ottica mistica noi non abbiamo più davanti alcun oggetto, né ci arroghiamo di essere un soggetto che controlla e modifica a suo vantaggio ciò che esperisce. Potremmo definirla, come fa il Nostro, una “non-coscienza-di-sé”, giusto in quanto essa è mera coscienza: sorta di consapevolezza che non è ormai più consapevole d’esser tale. Una dotta ignoranza, tuttavia, per dirla con Nicola Cusano.

