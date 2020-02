Levante, canzone Tik Bom Bom/ Sesto posto in classifica ma podio a portata di mano? (Sanremo 2020)

Levante ha regalato ai fan di Sanremo 2020 un duetto con due artiste più che amate dal pubblico italiano: Francesca Michielin e Maria Antonietta. Le tre artiste si sono presentate sul palco dell’Ariston ieri sera per interpretare il brano “Si può dare di più”, in origine cantato da un altro trio di cantanti di primo piano: Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri. In quest’occasione, Levante ha scelto di indossare un outfit molto semplice dal colore grigio perlato: una gonna lunga con spacco frontale e una canotta grigia con motivi ondeggianti. Ai suoi piedi invece delle zeppe brillantinate della stessa nuance, molto simili tra l’altro alla versione bianca sfoggiata invece da Maria Antonietta. L’abito di quest’ultima invece era nero, in contrasto con quello rosso della Michielin. Durante la performance, Levante ha interpretato la prima strofa per poi passare alla Michielin e infine a Maria Antonietta. Una strofa a testa prima di unire le tre voci in una sinfonia unica. Peccato che l’armonia si sia persa quasi nell’immediato, facendo spiccare la voce di Francesca e oscurando quella di Levante. La cantante in gara nel frattempo era impegnata ad abbracciare con affetto Maria Antonietta, relegando se stessa al ruolo di corista. La sua nota grinta però è emersa prima del secondo ritornello, quando diventa davvero difficile riuscire a distinguere le tre voci delle artiste. Grazie mille, grazie di cuore. “Si può dare di più, davvero”, dice Levante prima di lasciare il palco. Non senza prima aver ricevuto il bouquet di fiori da Amadeus, con tonalità predominante rosa per la cantante e giallo per le due artiste che l’accompagnano. Clicca qui per guardare il video di Levante, Francesca Michielin e Maria Antonietta

LEVANTE FRA SANREMO E L’USCITA DEL NUOVO ALBUM

Levante non poteva essere più felice: la serata duetti di Sanremo 2020 le ha permesso di unirsi a due artiste che ammira. “Stasera noi tre scenderemo insieme le famose scale dell’Ariston e io sono felice, perchè sono due ragazze potenti”, scrive su Instagram parlando di Maria Antonietta e Francesca Michielin. “Fiera di averle con me in questa serata, per un milione di motivi, il primo fra tutti è di certo la musica!”, aggiunge. Clicca qui per guardare la foto di Levante. Più che positivi anche i commenti degli ammiratori, che hanno subito commentato il post: “Avete il mio cuore”; “Poesia”, “Le tre fiere”; “Meravigliosa tu, il testo, le musiche”. Alcune ore prima della performance, la cantante in gara ha inoltre annunciato di aver rilasciato su Youtube il video della sua Tiki Bom Bom, oltre alla pubblicazione di Magmamemoria MMXX sulle piattaforme streaming e negli store digitali. Oggi Levante farà persino un passo in più: al via la versione fisica del suo nuovo disco. “Grazie di vero cuore per aver accolto le mie parole con grande entusiasmo. Sono davvero felice”, scrive in un post. Grazie alle Stories scopriamo invece qualcosa di più sull’esibizione precedente: Levante svela di essersi emozionata molto durante la serata di debutto. “Si è visto e va bene così”, dice, “Non ho fatto niente altro che essere me stessa, come ho fatto sui miei palchi. Ma soprattutto ho tenuto altissimo il reggiseno”. Oggi, venerdì 7 febbraio, Levante sarà di nuovo sul palco per esibirsi in occasione della quarta serata del Festival. Dopo aver registrato il sesto posto, subito dopo Michele Zarrillo, riuscirà ad ottenere un miglioramento in classifica? Intanto la serata dei duetti le regala la diciassettesima posizione.

