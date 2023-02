Levante, canzone “Vivo” a Sanremo 2023/ “Parla di depressione, ma con la voglia e lo slancio di rinascere”

Levante tra i big di Sanremo 2023

Levante torna al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Vivo“. La neo mamma è pronta a rimettersi in gioco nella 73esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora per eccellenza della musica italiana conosciuta in tutto il mondo. Il ritorno di Levante è tra i più attesi e per l’occasione la cantautrice siciliana porta in gara un pezzo molto intimo e personale dal titolo “Vivo”.

Proprio la Levante l’ha presentato così a Tv Sorrisi e Canzoni: “i brano che porto a Sanremo si intitola “Vivo” e l’ho scritto in un momento molto speciale e particolare della mia vita: il post-parto. Mi ritrovo in questa stanza buia, perchè a molte donne succede dopo il parto di ritrovarsi in questa stanza buia e cercare la luce. E’ un brano che parla fondamentalmente di depressione, ma con la voglia e lo slancio di rinascere e rivivere certi istinti. E’ un brano che si sviluppa in una maniera veramente di grande speranza, parte dal buio e trova la luce e la via d’uscita”.

Levante il significato della canzone “Vivo” in gara a Sanremo 2023

Il ritorno di Levante al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Vivo” è molto atteso. Claudia Lagona, questo il vero nome dell’artista siciliana, ha spiegato così il significato della canzone: “potrebbe sembrare un pò cupo, ma è anche esplosivo. E’ una cavalcata, una corsa verso la vita”. Per Levante è la seconda volta al Festival e non nasconde di essere entusiasta, ma anche di provare una certa ansia.

“Essere a Sanremo, oggi e ancora, è una grande soddisfazione, è bello far parte di questo cast. Soffro d’ansia, forse sono la più ansiosa di questo cast, questo è uno dei palchi più importanti d’Italia, forse il più importante, e musicalmente c’è quella tensione di voler far bene. Io difendo quello che faccio con le unghie e con i denti e spero di trasmettervi tutta la mia grinta” – ha detto la Levante.

