Levante con “Vivo” a Sanremo 2023/ Lontani i fasti di Tikibombom? Fan divisi

Claudia Lagona, in arte Levante, partecipa al Festival di Sanremo per la seconda volta e il suo è un ritorno sulle scene dopo aver vissuto un periodo particolarmente difficile. Completamente trasformata, la cantante è arrivata sul palco senza celare l’emozione e ha salutato calorosamente i conduttori. Un look impeccabile firmato da Lorenzo Oddo, che ha reso ancora meglio la grande trasformazione della giovane artista. Il brano, dal titolo, Vivo, parla di depressione post-partum, un argomento noto a molte donne che vivono con difficoltà il delicato momento della maternità.

Non è tutto rose e fiori, ci sono i momenti in cui ci si chiede il perché, i momenti in cui si vorrebbe urlare e piangere. Il brano è un insieme di emozione contrastanti, quelle che molto spesso vengono celate per il timore di non essere comprese. La luce, dopo il buio che Levante ha desiderato ardentemente affrontare quasi come voglia di riscatto.

Sui social “Vivo” è stata accolta da parere contrastanti. C’è chi l’ha amata da subito: “Levante sotto i cugini di campagna, non ve la meritate” e “Levante almeno porta un qualcosa di diverso, anche se non è fra le sue canzoni migliori PER ME. Poi lei è sempre pazzesca live, mangia il palco!”. E chi invece è rimasto deluso: “Avevo abbastanza riserve per Levante, ma sono lontani per me i fasti di Tikibombom” e “A me purtroppo Levante a ‘sto giro non riesce ad arrivare”.

Nella serata di mercoledì, Levante si è piazzata all’ottavo posto, mentre la classifica generale la vede al sedicesimo. La serata dedicata alle cover e ai duetti, Levante si esibirà con Renzo Rubino, nel brano Vivere di Vasco Rossi. Spesso la serata del venerdì stravolge le previsioni e le classifiche…

