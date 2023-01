Levante, depressione post-partum prima di Sanremo 2023/ “Non si parla abbastanza..”

Sanremo 2023, Levante rinasce con Vivo: la rivelazione della depressione post-partum

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e, nell’attesa del debutto alla kermesse live dal Teatro Ariston, Levante si apre sul tema della depressione post-partum. L’occasione che l’artista 35enne, prossima alla gara dei 28 Big di Sanremo 2023, ha per parlare del suo calvario -quello della depressione accusata per effetto del parto della prima gravidanza – é un intervento a mezzo stampa, concesso a Grazia.

“Ho sofferto di depressione post partum, dopo la nascita di mia figlia è stato il buio”, fa sapere Levante, esordendo quindi nella rivelazione choc che segna il suo pre-Festival di Sanremo 2023. Il riferimento del triste retroscena svelato é al periodo buio che la cantante ha vissuto lo scorso anno 2021/2022, di cui snocciola dei dettagli anche nel brano promosso a SANREMO 2023 da Amadeus, «Vivo». Si parla quindi del periodo segnato dal parto, quando lei dava alla luce la figlia Alma Futura, diventando così mamma vip per la prima volta. Il conseguimento del traguardo della maternità, per la cantante ammessa alla gara Big della Canzone, non era tra i progetti in cantiere eppure Levante lo considera un evento avuto in dono dalla dea bendata: «Nella mia vita precedente non mi immaginavo come mamma – fa sapere sibillina, nel dettaglio” – . Magari ogni tanto ci ho pensato, ma poi il lavoro andava bene e non mi sono mai concentrata sull’idea di costruire una famiglia. Invece fortunatamente è capitata Alma”.

Tuttavia, il post-partum si é rivelato complesso, tanto da vederla vivere una fase di crollo psico-fisico culminato nella depressione: ” Ma dopo il parto non riuscivo a controllare il mio corpo né dal punto di vista fisico né psichico: ero in balia degli ormoni”, aggiunge con estrema sincerità . La sua canzone Vivo, in corsa a Sanremo 2023, vuole anche essere il manifesto della donna che intende avere voce in un mondo in cui la depressione, men che meno quella subentra per via di una gravidanza, é un problema troppo spesso vissuto in silenzio e sottovalutato dalla società, ai danni di chi ne soffre: «È qualcosa di cui non si parla abbastanza – spiega tra le righe dell’intervista, l’artista, impegnata sentimentalmente con il compagno Pietro Palumbo – non hai il controllo delle emozioni, hai continui alti e bassi. Prima di rimanere incinta avevo paura del parto che, invece, è stata un’esperienza meravigliosa. Ma del post parto nessuno mi aveva raccontato nulla, ed è stato buio».

Con l’arrivo della figlia nella sua vita la scala delle priorità é cambiata. Cominciava a sentirsi in preda ad un roller-coaster di emozioni, felice, perché mamma, e al tempo stesso triste, perché non artista, per il semplice fatto di non riuscire a coniugare il lavoro con gli impegni della crescita della piccola, in tempi di maternità. La rinascita che la porta alla partecipazione a Sanremo 2023, però, non si é fatta attendere molto. 4 mesi dopo la nascita di Alma, Levante é tornata a respirare dal momento che non avrebbe più allattato la figlia per la mancanza del latte: «È stato proprio in quel momento che mi sono ripresa il mio corpo e mi sono sentita di nuovo me stessa e non più solo un contenitore», é l’ammissione intimista dell’artista.

Nel post-partum, la Big di Sanremo 2023 ha inoltre tinto i capelli di biondo platino, alla disperata ricerca della luce nel “tunnel” del post-partum di cui non si parla anche se miete molte vittime tra le donne. Ma a quanto pare la tinta da bionda-pop-diva é destinata a rivelarsi passeggera. Non si esclude un cambio total-look drastico per il debutto a Sanremo 2023, di Levante.

L’ultima volta al Festival si era classificata dodicesima con «Tikibombom», quest’anno partecipa alla gara Big conscia del rischio che corre, dal momento che si candida al titolo della “Canzone italiana” con un brano su un tema tanto delicato quanto indelicatamente sottovalutato. «Rischio, come sempre rischio, perché parlo di depressione e ne parlo in una maniera per niente immediata, ma volevo rischiare -fa sapere la neo mamma Big-, raccontando una cosa che per me era inevitabile da raccontare”. Con la rinascita, torna alla musica, che resta la sua vocazione e al contempo uno strumento di sfogo must-have: “Ho sempre utilizzato la musica come uno strumento per sfogarmi, una mia valvola di sfogo, ho sempre canalizzato le mie emozioni attraverso la musica e sarebbe stato ipocrita da parte mia non affrontare la questione maternità e del post parto».

