Levante e Diodato, ex fidanzati a Sanremo/ “Nostra storia mai negata, è finita ma…”

Il palcoscenico dell’Ariston di Sanremo 2020 quest’anno accoglie due ex fidanzati: Levante e Diodato. I due cantanti, entrambi in gara tra i 24 Big, non salgono però sul palcoscenico nella medesima serata, almeno fino ad oggi. Ieri sera, nella serata di apertura, è stato il turno di Diodato, mentre stasera toccherà a Levante, la cantautrice siciliana adottata dal capoluogo piemontese. Proprio dopo l’esibizione di Diodato, sul web e non solo impazza il gossip di chi dice che il brano “Fai rumore” con il quale si è esibito ieri in realtà sia dedicato proprio alla sua ex. Con Levante la storia è andata avanti per tre anni, fino alla loro rottura definitiva. Di recente la cantante che stasera si esibirà con il brano “Tikibombom” si era sbilanciata parlando del suo rapporto con Diodato: “È una storia di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente e che, allo stesso tempo, non abbiamo mai negato”, aveva detto in una intervista pre Festival a Corriere.it. Ma come mai era finita? “È finita, ma senza guerra fredda”. A quanto pare, dunque, tra i due i rapporti anche dopo la fine della relazione sono rimasti distesi: “La serata di Rai1 in cui hanno annunciato il cast è stato una spalla. Mi fa sentire un po’ più a casa”, aveva detto la giovane cantautrice.

LEVANTE E DIODATO, EX FIDANZATI ORA “INSIEME” A SANREMO 2020

Una storia d’amore senza dubbio importante, quella tra Levante e Diodato, terminata dopo tre anni ma rimasta un po’ nell’ombra del gossip. E’ stato il palco di Sanremo e ridare luce anche alle vite private dei due giovani artisti. Sui reali motivi della rottura, chiaramente, nessuno dei due ha voluto rivelare particolari dettagli, anche alla luce della riservatezza con la quale per tre anni la relazione è andata avanti, ben lontana dalle copertine dei settimanale di cronaca rosa. Prima dell’inizio del Festival, erano addirittura in tanti a non sapere nulla del loro passato sentimentale in comune. In una dichiarazione a Grazia, di recente proprio Levante aveva confermato di essere “decisamente single”, lasciando intendere come se il suo attuale stato sentimentale fosse una sorta di boccata d’aria fresca dopo una relazione poco serena. Ovviamente restano mere supposizioni ed anzi, le recenti dichiarazioni di Levante al quotidiano Corriere spazzano via le voci di una fine burrascosa tra i due artisti protagonisti del Festival.

© RIPRODUZIONE RISERVATA