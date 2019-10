Levante e gli uomini dei suoi sogni/ Video Iene “Da Ibrahimovic a Bardem e Cremonini”

Levante protagonista a “Le Iene” di un’intervista singola. A pochi giorni dal suo prossimo concerto, la cantautrice siciliana si è raccontata. L’artista viene messa “sotto torchio” dal programma di Italia 1, che la tartassa di domande. E Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, soddisfa le varie richieste. Rivela che il suo calciatore preferito è Zlatan Ibrahimovic, mentre Javier Bardem è l’attore che ama. Per quanto riguarda i colleghi fa il nome di Cesare Cremonini. Questi sono gli uomini con cui vorrebbe vedersi sposata, in base ovviamente alle varie categorie. Per quanto riguarda Ibra afferma: «Mi ha fatto sognare». Invece per quanto riguarda il musicista ci tiene a precisare che non c’è mai stato del tenero tra loro. Restando in tema musica, quello che del resto preferisce, Levante rivela a chi chiederebbe di fare una canzone con lei. Si tratta di Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro. Il tempo è dalla sua parte, per ora deve concentrarsi sul tour che si apre il 23 novembre dal Mediolanum Formum di Assago, a Milano.

LEVANTE A LE IENE: GLI UOMINI DEI SUOI SOGNI

“Le Iene” hanno fornito solo un’anticipazione dell’intervista completa a Levante che andrà in onda nella puntata di oggi, domenica 27 ottobre 2019. Ad esempio, alla domanda “con quanti cantanti sei andata fino in fondo?” per ora non c’è risposta. A proposito del suo tour invece Levante si è detta convinta che “Andrà tutto bene”, proprio come la sua canzone. Una filosofia di vita per la 32enne, che non è preoccupata dall’affluenza. Riuscirà a riempire i palazzetti per il suo tour? «Io ce la faccio sempre», dice infatti sicura e determinata nell’intervista. E quando le viene chiesto se si sente una che ce l’ha fatta taglia corto: «No». Poi viene di nuovo incalzata dalle domande sul suo tour: «Se ce la farò? Sì. E se non funziona? Funzionerà. Io ce la faccio sempre». Poi quando l’inviato de “Le Iene” le chiede se teme di non raccogliere molta gente per i suoi concerti e più precisamente cosa farebbe se non andasse nessuno, Levante preferisce non pensarci e quindi gli risponde: «No, ma che dici!».





