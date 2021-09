Levante è incinta: primo figlio dal fidanzato Pietro Palumbo/ “Ti darò il mondo”

Levante è incinta: la cantante siciliana, con un lungo post, ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, frutto del suo amore con il fidanzato Pietro Palumbo con cui fa coppia fissa dal 2019. La cantante il cui vero nome all’anagrafe è Claudia Lagona, con l’annuncio ufficiale, ha anche svelato di aspettare una bambine. E’ un messaggio lungo e commovente quello che Levante ha deciso di pubblicare sui social condividendo il momento magico che sta vivendo con tutti i suoi fans.

Per l’artista sono stati mesi particolari nel corso dei quali ha dovuto affrontare tanti imprevisti. “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ (il suo terzo libro ndr.)” si legge. “E’ arrivata l’estate. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata”, aggiunge.

Levante presto mamma: l’annuncio della gravidanza

Al settimo cielo per la sua prima gravidanza, Levante ha scelto di condividere le proprie emozioni con i fans raccontando tutti gli eventi che ha già affrontato con la piccola che porta in grembo. “Quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica. Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita”, scrive su Instagram.

“Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”, conclude la cantante ricevendo una valanga di messaggi da fan e amici come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Elisa e tanti altri.



