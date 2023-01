Levante in lutto, è morta la nonna/ Il messaggio su Instagram “un grandissimo vuoto”

Lutto per Levante, è morta nonna Rosalia: il commosso addio su Instagram

Un dolore difficile da metabolizzare ha travolto Levante in queste ultime ore. La cantante ha infatti dovuto dire addio all’adorata nonna Rosalia, e l’ha fatto attraverso un commovente post condiviso sul proprio profilo Instagram. Una perdita importante per una delle colonne portanti della sua famiglia, come rivela in un lungo messaggio affidato ai social per ricordarla come merita: “Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto “quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?”.

L’artista, che a febbraio sarà sul palco dell’Ariston tra i Big della nuova edizione del Festival di Sanremo, deve ora fare i conti con un profondo dolore: “Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre“.

Levante, le foto e i video con la nonna nella dedica social

Lungo il messaggio, Levante ricorda anche la reazione di nonna Rosalia alla notizia che la nipote sarebbe andata al Festival. “Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!”. “Se, se!””, scrive la cantante che, a corredo del messaggio, ha condiviso anche alcune intime e dolcissime fotografie. In una si vedono le mano di nonna e nipote stringersi, in un’altra una foto allo specchio insieme. E poi due video: uno che ritrae la nonna intenta a cucinare e, l’altro, che la vede tenere in braccio la figlia di Levante, Alma Futura, nata a febbraio 2022.

Un lutto per la cantante che arriva a un mese circa dall’attesa partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Levante torna in gara all’Ariston con il brano Vivo, a tre anni dal successo di Tikibombom nel 2020.

