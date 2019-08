Lewis Hamilton, incidente a Spa/ Video, scontro con le barriere alla curva 12

Incidente da parte di Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, durante la terza sessione di prove libere, la Fp3, in vista del gran premio di Spa Francorchamps (Belgio), di domani. Il campione del mondo in carica ha perso il controllo della sua monoposto alla curva numero 12: dopo aver sbandato si è allargato troppo andandosi ad adagiare violentemente contro le barriere protettive. Un incidente che non ha provocato conseguenze fisiche per lo stesso pilota britannico, ma la monoposto tedesca ha subito numerosi danni dopo il violento impatto. Lewis, come catturato dalle telecamere di Sky Sport, è sceso da solo dalla sua Freccia d’Argento per andare appunto a verificare i danni, vistosi in particolare nella parte anteriore. In base a quanto emerge sembrerebbe essere stato un semplice errore umano del cinque volte campione del mondo, e pare che alla base dello stesso non vi sia alcun problema tecnico. In fondo il video dell’incidente di Hamilton

LEWIS HAMILTON, INCIDENTE A SPA, VIDEO

L’auto è rientrata ai box trasportata sul carro attrezzi, mentre una volta che Hamilton è tornato al paddock si è diretto al suo interno senza dire nulla ai giornalisti, ovviamente scuro in volto. Un weekend che si conferma quindi complicato per il pilota da battere, che anche ieri, in occasione delle prime libere, non è riuscito a registrare tempi esagerati, a causa di una serie di piccoli ma fastidiosi problemi. A questo punto bisognerà capire se i meccanici riusciranno a riparare i danni alla Mercedes, anche se ad una prima vista, al di là dei guasti evidenti alle ruote davanti, non sembrerebbero esservi problemi irreparabili. Per la cronaca le Fp3 vedono ancora le Ferrari al primo e secondo posto, precisamente Sebastian Vettel e Charles Leclerc, con le due rosse seguite a ruota da Bottas, e da Hamilton, al momento dell’incidente, in quarta posizione in classifica. Tutti i piloti stanno ora rientrando in pista dopo che i commissari di gara hanno ripulito l’asfalto, per gli ultimi dieci minuti di circa di prove libere. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI HAMILTON





