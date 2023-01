Leyla Martinucci e Franca Sebastiani, ex Massimo Ranieri/ Lui “sogno ancora una cosa”

Franca Sebastiani e Leyla Martinucci, ecco chi sono i grandi amori di Massimo Ranieri

Nella sua vita sentimentale il cantante Massimo Ranieri è stato legato a Franca Sebastiani e a Leyla Martinucci. Con la prima, deceduta il 27 maggio 2015 in seguito ad una brutta malattia, ha messo al mondo la figlia Cristiana Calone, nel 1971. Lui era giovanissimo, aveva appena diciannove anni, e per parecchi anni ha deciso di tagliare qualsiasi rapporto con la figlia. Nel corso del 2007, tuttavia, ha deciso di riavvicinarsi a Cristiana, invitandola in tv e presentandola ufficialmente al suo pubblico. Un gesto che è servito a ricomporre un rapporto che sembrava compromessa. In passato, Massimo Ranieri, è stata fidanzato anche con l’attrice Barbara Nascimbene, venuta a mancare il 17 settembre 2018.

“Se n’è andata una donna e una mamma meravigliosa. Sono vicino alle sue splendide figlie con tutto il mio affetto. Ciao Barbara, non ti dimenticherò mai”, il ricordo di Ranieri condiviso sui propri social, qualche anno, dopo la scomparsa dell’attrice. Tra gli altri grandi amori del cantautore, come dicevamo, anche Leyla Martinucci: uno splendido rapporto, nonostante la fortissima differenza di età, che è rimasto tale anche dopo la rottura. In una intervista rilasciata a Di Più, infatti, la ragazza aveva detto: “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”.

Oggi Massimo Ranieri ricorda con grande affetto i suoi grandi amori e sembra non pentirsi di nulla, nonostante gli epiloghi poco felici. “Dal 1964, giorno in cui ho messo piede per la prima volta sul palco, ho inciso quasi 500 canzoni e il 95% di queste parla d’amore”, ha raccontato il cantante a margine di un evento che lo ha visto protagonista di recente.

“Sono innamorato dell’amore, è così, non posso farci niente. A quell’emozione non potrei mai rinunciare, nemmeno alla mia età. Sogno ancora di innamorarmi. Cerco ancora l’amore della mia vita“, ha detto. All’interno del suo immenso pubblico, di certo, le candidate non mancano. Ma per il momento Massimo Ranieri guarda avanti, forse un po’ più lontano, godendosi la sua musica e il successo che sembra non finire mai.

