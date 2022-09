Lezioni di monopattino a dipendenti del Comune/ Milano, “Per implementare sicurezza”

I dipendenti del Comune di Milano potranno seguire delle lezioni di monopattino. L’iniziativa, come riportato da Ansa, è stata promossa dall’azienda Bird in occasione della Settimana Europea della Mobilità. L’obiettivo è quello di rendere le strade più sicure. “Vogliamo migliorare la fiducia degli utilizzatori del monopattino, rendendoli più consapevoli nelle loro esperienze di guida”, ha detto Cristina Donofrio, General Manager.

La rappresentante del marchio nelle scorse ore ha accolto sul tetto dello stabile di via Sile gli assessori comunali alla Mobilità, all’Ambiente, al Welfare e all’Urbanistica, Arianna Celsi, Elena Grandi, Lamberto Bertolè e Giancarlo Tancredi proprio per illustrare il progetto. “Sono occasioni che l’azienda promuove a livello globale nelle oltre 400 città in cui opera: crediamo che la formazione sia fondamentale per introdurre un cambiamento positivo nelle abitudini delle persone e in un’ottica di tutela dell’ambiente”, ha aggiunto. Il Comune da parte sua si è detto entusiasta di questa innovativa idea.

Lezioni di monopattino a dipendenti del Comune: l’iniziativa a Milano

A commentare l’iniziativa di Bird per cui i dipendenti del Comune di Milano prenderanno lezioni di monopattino, in occasione dell’incontro con Cristina Donofrio, General Manager, sul tetto dello stabile di via Sile, come riportato da Ansa, è stata Arianna Celsi, assessore alla Mobilità. “L’amministrazione comunale milanese è impegnata per implementare la sicurezza e la protezione di tutti i protagonisti della strada, nel reciproco rispetto e nell’armonizzazione del miglioramento della mobilità in città: questa iniziativa va in tale direzione”, ha affermato.

La volontà è proprio quella di spingere sui mezzi eco-green, ma facendo sì che essi possano essere sicuri per coloro che ne usufruiscono e per gli altri: “La micromobilità può aiutare a risolvere i problemi di traffico nelle grandi città perché si basa su mezzi sostenibili e costituisce una ricucitura con i luoghi del trasporto pubblico locale”, ha concluso.











