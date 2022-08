Monopattini elettrici, regole nuovo Codice Strada 2022/ Cosa cambia: 2 freni, luci…

Cambiano le regole per i monopattini elettrici per ciò che attiene il nuovo Codice della Strada 2022. Il governo ha sottoscritto ufficialmente un decreto teso a tutelare l’incolumità pubblica e a chiarire in via definitiva le caratteristiche tecniche che questi mezzi di micromobilità elettrica sono chiamati a possedere per poter circolare in sicurezza. Nel documento, innanzitutto, viene asserito che i monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote e che il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

Il testo diramato dal Ministero precisa inoltre che i monopattini elettrici devono essere “dotati di un segnalatore acustico, di indicatori luminosi di svolta, anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa, posteriormente di catadiottri rossi, di catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto”. Altresì, il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza.

MONOPATTINI ELETTRICI, NUOVE REGOLE CODICE DELLA STRADA 2022: NODO ASSICURAZIONE

Sempre in materia di monopattini elettrici, va precisato che rimane il nodo assicurazione per i mezzi privati (già prevista per quelli a noleggio). Il Ministero delle Infrastrutture con quello dell’Interno e dello Sviluppo economico, ricorda “Quotidiano Nazionale”, aveva preso “l’impegno di avviare un’istruttoria per verificare la necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi”. Si attendono sviluppi in tal senso e, per ora, non se ne sono registrati.

Nel contempo, il presidente di Assosharing, Matteo Tanzilli, ha esternato la propria soddisfazione sulle colonne di QN: “Sono state recepite tutte le osservazioni che avevamo proposto, a cominciare dall’altezza delle frecce. Se i mezzi saranno più sicuri? Assolutamente sì. Tutto questo lavoro è stato fatto per garantire una maggiore sicurezza sulle strade”.











