Li Tang, sorella Ainett Stephens/ “Per me è stata come una mamma perché..”

Li Tang, sorella di Ainett Stephens, la sorprende con una bellissima sorpresa in diretta. E’ in dolce attesa, mostra fiera il suo pancione e poi coglie l’occasione per spronare la sua amata sorella a godersi questa avventura al Grande Fratello VIP.

“Ti seguiamo in tanti. Ci dimostri sempre di più la donna forte e intelligente che sei. Facci divertire ancora”, le dice. “Goditi questa esperienza. In casa vedo che tutti ti vogliono bene, quindi divertiti e facci divertire ancora”. Li Tang poi si apre con una bellissima dichiarazione d’amore Ainett: “Non è stata una sorella per noi, ma anche una grande mamma. Noi dobbiamo tutto a lei”.

Grande Fratello Vip 2021, 7a puntata/ Diretta: il bacio tra Katia Ricciarelli e Alex

Li Tang, Ainett Stephens si commuove per la sorpresa della sorella

Quando la vede nella casa del Grande Fratello VIP per farle una sorpresa, Ainett si commuove. E così racconta ad Alfonso Signorini e al pubblico i motivi del loro legame indissolubile. “Ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e ce l’ho fatta, li ho mantenuti, gli ho trovato una sistemazione. Li ho seguiti a 360°, come fa una mamma. Una grande responsabilità ma, col senno del poi, mi rendo contro che la scelta migliore sia stata portarli in Italia”, racconta Ainett circa il rapporto coi fratelli. “Non c’era tempo per piangere. Abbiamo dovuto vendere la casa in Venezuela e i miei fratelli sono letteralmente rimasti per strada. Le cose che fanno male, che logorano, vanno lasciate nel passato”.

Davide Silvestri/ "Samy è un traditore! Vi dico perché..."

LEGGI ANCHE:

Margherita, mamma Ainett Stephens/ "È scomparsa nel nulla, dicono che l'hanno uccisa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA