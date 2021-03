Lia Greco, fidanzata Fulminacci, chi è?/ “Lei è la mia spalla e a Sanremo 2021..”

Lia Grieco è la fidanzata di uno dei cantautori sconosciuti al grande pubblico che da questa sera calcheranno il palco di Sanremo 2021, Fuminacci. Lui in gara tra i Big di Sanremo pronto a sognare un futuro da cantante mentre lei, sua fidanzata, sogna lo stesso ma nel mondo del cinema e della televisione. Lia Greco, infatti, è un’attrice romana di 27 anni che i patiti di Netflix conosceranno per il suo ruolo nella serie tv italiana Luna nera. Lui stesso ha confermato che il loro amore dura ormai da quattro anni e che insieme stanno cercando di farsi strada nel canto e nella recitazione al grido di: “È un’attrice, diventerà famosa ne sono sicura. Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”.

Lia Greco, fidanzata Fulminacci, chi è e cosa fa nella vita?

Filippo Uttinacci non è pronto a mettere da parte i suoi affetti e se arriverà il successo è sicuro anche del fatto che l’attrice romana Lia Greco rimarrà al suo fianco. Ma chi è e cosa ha fatto nella vita la sua fidanzata? L’attrice ha 27 anni ed è originaria di Roma, ha iniziato a darsi da fare con la recitazione partendo dalla formazione teatrale, per arrivare ai primi progetti importanti ovvero il cortometraggio Gabbia d’amore, vincitore del Roma Web Fest, il videoclip Tommaso di Fulminacci, e poi il ruolo in Luna Nera. Al suo attivo ha la partecipazione a diversi spettacoli teatrali. I due stanno insieme ormai da oltre quattro anni e quando lei è comparsa come protagonista nel video clip del singolo di Fulminacci Tommaso i due stavano insieme già da un paio di anni. Sembra che adesso vivano a Roma e che si districhino tra i loro impegni. Riusciranno a sfondare e a farlo insieme in questo 2021?



