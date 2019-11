FULMINACCI/ “Le ruote, i motori” oggi saranno “Motocicletta”? (Una storia da cantare)

A poche settimane di distanza dall’uscita del nuovo singolo, Fulminacci continua a riscuotere successi senza fine. Le ruote, i motori è il titolo scelto per il nuovo lavoro, a breve distanza dal riconoscimento ottenuto dal cantautore, la Targa Tenco, per la sua La vita veramente. L’artista che risponde al nome di Filippo Uttinacci ha scelto di mettere in musica la sua vita reale, parlando di come un ragazzo deciso a voler diventare un artista si ritrovi a fare i conti con delle banalità e a una sopravvivenza costretta. L’interesse degli italiani per Fulminacci però è evidente già da quest’estate, quando il cantautore ha deciso di lanciare la sua Tommaso registrando circa due milioni e mezzo di click sulla piattaforma di Spotify. E non è finita qui, perché il suo nome risalta fra i cantanti che potremmo vedere sul palco di Sanremo 2020, nonostante non ci sia nulla di certo.

FULMINACCI, IL NUOVO SINGOLO

“Ultimamente ascolto spesso Tommaso di Fulminacci. L’indie è una traccia più moderna dello stesso cantautorato”, ha dichiarato invece Daria Tegolo, artista di Battipaglia che ha già superato la prima selezione di Sanremo Giovani e che punta a conquistare il palco su cui potrebbe incontrare proprio uno dei suoi idoli. Fulminacci è uno degli artisti del momento, ma di certo i fan non si devono aspettare troppe condivisioni da parte sua sui social. L’ultimo post risale infatti allo scorso 15 novembre, quando il cantautore ha condiviso un proprio scatto tratto da Spotify, aggiungendo solo un sintetico “Al giusto momento”. Merito della sua Le ruote, i motori!, l’ultimo singolo che “è fuori ovunque”, come ha scritto in un post precedente, pubblicando questa volta uno scatto di fronte al bancone di una macelleria.

PRESTO IN CONCERTO

“Un brano nato in poche ore, uno di quei rari casi in cui la canzone è stata scoperta e non creata. Penso che la sua forza risieda in questa caratteristica: tutto quello che senti non è stato pensato ma buttato fuori come l’urlo di gioia di quando finisci gli esami, come le palpitazioni delle prime volte”, ha dichiarato in merito al suo ultimo lavoro. Oggi, sabato 30 novembre 2019, Fulminacci sarà uno degli ospiti che vedremo in Una storia da cantare su Rai 1, al fianco degli altri artisti per un omaggio a Lucio Battisti. Nelle prossime settimane gli ammiratori potranno invece seguirlo grazie a La vita veramente Club Tour, la tournée con cui ha registrato già due sold out. La vendita dei biglietti per la tappa di Milano (5 dicembre) e Roma (14 dicembre) è stata chiusa nel giro di pochissimo tempo. Il cantautore però sarà presente anche al New Age di Roncade, in provincia di Treviso, il prossimo 6 dicembre e il giorno successivo al Locomotiv di Bologna, per poi raggiungere il Flog di Firenze il 13 dicembre.



