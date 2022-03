Lia Valletti, chi è il finalista Masterchef 11/ Il “criticone” fidanzato Nicola e la banca

Chi è Lia Valletti? Da bancaria veronese ad aspirante chef

Si chiama Lia Valetti ed è una dei quattro finalisti di Masterchef 11. La veronese ha cominciato ad appassionarsi al mondo della cucina quando era ancora un’adolescente e studiava sui banchi di scuola. Questa sua forte passione l’ha spinta poi, nel 2021, a partecipare ad uno dei più celebri talent-show culinario in onda su Sky Uno. Alle telecamere di Masterchef Italia 11 Lia ha così potuto mettere in mostra le sue doti in cucina e si è fatta conoscere anche al grande pubblico. Lia Valetti è nata Bardolino, in provincia di Verona nel 1991. Non abbiamo informazioni circa il suo segno zodiacale né sul suo percorso scolastico ma è noto invece che di professione la concorrente di MasterChef svolga il ruolo di bancaria. Il profilo instagram di Lia è seguito da circa 20 mila followers. I post riguardano quelle che sono le sue passioni: cucina, viaggi e tanta arte.

Lia Valletti e il marito “criticone” Nicola

Lia Valletti è una bancaria che vive sul Garda veronese con il marito Nicola, soprannominato da lei “il criticone” perché non fa altro che lamentarsi. Però, Nicola è anche il suo più grande fan e sostenitore, colui che l’ha spinta a inviare la sua candidatura a MasterChef Italia e a inseguire i suoi più grandi sogni. La sua grande passione per la cucina è nata tra i banchi di scuola, dove tra una versione di latino e greco ha iniziato a mettersi ai fornelli sperimentando nuove ricette e preparazioni per gli amici e la famiglia. Intraprende un percorso di vita totalmente differente, ma il suo amore per la cucina è talmente forte da ripresentarsi costantemente nella sua vita. Ai Live Cooking si è presentata con un piatto di orecchiette in onore della sua cara nonna pugliese.

