Liam Gallagher minaccia moglie di Noel/ Sms choc “stai molto attenta”, e il fratello…

Tra Liam Gallagher ed il fratello Noel, da almeno 10 anni è in corso una faida senza fine che si è riversata inevitabilmente su social e tabloid. L’ultimo scontro tra i due ex musicisti degli Oasis risale a ieri, 2 luglio, e vedrebbe coinvolta anche una terza persona. Si tratta di Sara McDonald, attuale moglie di Noel, vittima di minacce dell’iroso cognato Liam che, via sms, l’avrebbe invitata a stare “molto attenta”. Un duro affronto di fronte al quale Noel non è rimasto affatto in silenzio rendendo pubblico via Twitter il messaggio-minaccia e lanciando un’accusa pesantissima al fratello minore: “Sei sempre stato bravo a minacciare le donne vero?”. Ma cosa avrebbe portato all’intervento sopra le righe di Liam Gallagher? Secondo quanto riportato da Corriere.it, la nuova guerra tra i due fratelli sarebbe nata dopo che Sara ha pubblicato su Instagram un post poco carino nei confronti del cognato. Nonostante lo avesse fatto nel suo account privato, il messaggio è comunque giunto alla vista di Liam. Pare che la moglie di Noel avesse criticato la performance del cognato al festival di Glastonbury definendolo un personaggio “piuttosto datato”. Ovviamente Liam avrebbe preso le sue parole molto male ed avrebbe reagito con quella che sembra essere una vera e propria minaccia.

LIAM GALLAGHER MINACCIA MOGLIE DI NOEL: LA REAZIONE DEL FRATELLO

Il messaggio di Liam Gallagher sarebbe giunto alla figlia di Noel, sua nipote 19enne, Anais Gallagher ma indirizzato alla cognata: “Dì alla tua matrigna di fare molta attenzione”, le avrebbe scritto. Un sms che inevitabilmente è suonato come una minaccia. Da qui l’intervento di Noel via Twitter con tanto di messaggio indirizzato al fratello minore: “Quindi stai mandando messaggi minacciosi tramite mia figlia adolescente, vero?”. E dopo averlo a sua volta accusato di aver minacciato le donne già in passato ha aggiunto: “Che cosa hai intenzione di fare ora? Afferrare mia moglie per la gola per mostrarle chi è il capo?”. Un riferimento non casuale, quello del cantante 52enne, e che è rivolto alle immagini trapelate lo scorso anno da un video realizzato dalle telecamere a circuito chiuso di una discoteca in cui Liam afferrava l’attuale compagna Debbie Gwyther per la gola dopo una lite violenta. Tra Noel e Liam invece, i rapporti si sono interrotti nel 2009 dopo una discussione avvenuta alla fine di un concerto nel backstage a Parigi e che ha portato anche allo scioglimento del celebre duo.





