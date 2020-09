Liam Gallagher: “Mio fratello Noel è un imbecille”/ “Sono malato e…”

Liam Gallagher torna a parlare del fratello Noel lanciandogli una frecciatina. Il sodalizio artistico tra i due fratelli si è rotto dal 2009 quando Noel decise di lasciare gli Oasis con cui, insieme al fratello, aveva conquistato tanti successi e riconoscimenti. Dopo quella drastica scelta di Noel, anche il rapporto umano tra i fratelli Gallagher si è incrinato e i due si lanciano spesso frecciatine a distanza. Mentre i fans sperano ancora in una reunion degli Oasis, Liam e Noel Gallagher sembrano ormai distanti anni luce su tutto. A separarli non è l’ormai diversa visione della musica, ma anche della vita. I fratelli Gallagher, infatti, come si legge su Il Fatto Quotidiano, hanno dimostrato di avere idee completamente diverse anche sulla gestione della pandemia da coronavirus. Liam ha così lanciato una frecciatina al fratello partendo proprio da quell’argomento.

LIAM GALLAGHER: “INDOSSO LA MASCHERINA PERCHE’ SONO MALATO, NOEL E’ UN IMBECILLE”

Negli scorsi giorni, Noel Gallagher, parlando del coronavirus e della necessità d’indossare la mascherina per proteggersi da un eventuale contagio, si era detto contrario affermando che “se prendo il virus, sono fatti miei”. Sull’argomento si è espresso anche Liam Gallagher che, rispondendo ad una domanda che gli ha rivolto un follower sui social, ha detto: “Io indosso la mascherina, non è un problema. Ho il morbo di Hashimoto (malattia cronica della tiroide di cui soffre ndr) . Questo significa che il mio sistema immunitario è fottuto“. Poi, alla domanda diretta dei fans che gli hanno chiesto un parere sulle parole dette dal fratello Noel, ha aggiunto: “E’ un imbecille per molte ragioni”.



