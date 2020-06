Liberi Tutti/ Anticipazioni 6 giugno: Eleonora e Michele si sono baciati?

Pubblicità

LIBERI TUTTI, DOVE SIAMO RIMASTI

Liberi Tutti ritorna in replica nella seconda serata di Rai 3 di oggi, sabato 6 giugno 2020. Andranno in onda gli episodio 10 e 11, dal titolo “A cosa sei disposto a rinunciare?” e “Qual è il rumore di un bacio?“. Il doppio appuntamento verrà preceduto dalla replica dell’ultima puntata trasmessa la settimana scorsa, dal titolo “Nemico interiore o esteriore?“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Michele (Giorgio Tirabassi) condivide tutti i prodotti più costosi con il resto del Nico e si becca un altro rimprovero di Eleonora (Cecilia Capriotti). Più tardi, l’avvocato scopre che Nicoletta (Valeria Bilello) non ha intenzione di avere una relazione seria e che considera la loro notte di passione solo un’avventura. Intanto, una delle spie rivela all’altra di essere stato lasciato dalla moglie. Riccardo (Thomas Trabacchi) invece continua ad indagare sul nobile che ha rivendicato il Nido, mentre Eleonora scopre che Martina (Caterina Guzzanti) e Giovanni (Massimo De Lorenzo) si sono lasciati in seguito ad una brutta lite. Il gruppo si divide: le donne del Nido si occupano di Martina, mentre gli uomini di Giovanni. Quest’ultimo rivela agli amici di aver litigato con la moglie per via del loro modo differente di concepire il silenzio. Nel frattempo, l’avvocato riferisce a Michele che Eleonora potrebbe provare ancora qualcosa per lui. Alla fine Michele si lascia coinvolgere dalle dinamiche del Nido e accetta di ospitare Giovanni per qualche tempo.

Nella fiction Liberi Tutti durante una nuova riunione, gli ospiti accusano Michele di non dare mai una mano con le pulizie. L’avvocato vorrebbe pagare una persona per fare i turni al posto suo, ma Eleonora lo riporta all’ordine. Riccardo rivela poi a Nicoletta che non potrà fare la festa per l’anniversario, per mancanza di budget. Più tardi, Eleonora rivela all’ex marito che Chiara sta facendo uso di cannabis. La situazione peggiora quando Riccardo ammette di averlo sospettato da tempo: Michele crede che bisognerebbe intervenire con severità. Intanto, Mario si convince che tre ragazzi di Schio venuti in visita siano in realtà dei nazisti e Nicoletta trova le prove che ha ragione. Riccardo ed Eleonora decidono di non intervenire. Quando i tre ragazzi confermano le proprie idee sulla ragazza, Riccardo decide di sbatterli fuori dal Nido. Quella sera, Riccardo scopre che il Principe di Filicudi richiede un forte quantitativo di denaro per cedere il Nido. In realtà il nobile è manipolato da un altro uomo e costretto a fare una forma di ricatto al Nido.

LIBERI TUTTI ANTICIPAZIONI DEL 6 GIUGNO 2020

EPISODIO 10, “A COSA SEI DISPOSTO A RINUNCIARE?” – JJ viene coinvolto come membro della giuria della mostra di Nicoletta. Michele invece viene incaricato di occuparsi degli artisti prima dell’esposizione. Intanto, Martina e Giovanni trovano il modo di fare pace, per la gioia dell’avvocato. Eleonora rivela poi a Michele che Lapo è in un momento di fragilità e che rischia di diventare violento. L’avvocato alla fine riesce ad ottenere quello che vuole: il Magistrato impone che rimanga nella sua stanza per tutto il giorno e questo gli impedisce di prendere parte controvoglia alla festa.

EPISODIO 11, “QUAL E’ IL RUMORE DI UN BACIO?” – Le spie si convincono che fra Eleonora e Michele ci sia stato più di qualche bacio. Intanto, Riccardo rivela a cena con amici di non provare gelosia nei confronti dell’avvocato. Eleonora però scopre che Michele guarda qualcun’altra del Nido con occhi diversi e cerca di capire di chi si tratta. Nel frattempo, la Polizia prende posto al Nido e inizia a schedare tutti gli ospiti. Domenico esagera con le parole e viene accusato di insulti a pubblico ufficiale.



